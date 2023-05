Erstmals seit 2019 fand der Shopware Community Day wieder vor Ort im stillgelegten Hüttenwerk im Landschaftspark Duisburg-Nord statt. Über 700 Teilnehmer haben die Reise zu dieser zweitägigen Veranstaltung angetreten. Und sie haben ihr Kommen nicht bereut.

In seiner Keynote am zweiten Tag der Veranstaltung, dem "Merchant Day", präsentierte Shopware-Mitgründer und Co-CEO Sebastian Hamann, welche Bedeutung Technologien der sogenannten "Künstlichen Intelligenz" (KI/AI) in einem Shopsystem bereits einnehmen.

Bei Shopware sind all die neuen KI-Funktionen im "AI Copilot" gebündelt, und sie übernehmen immer mehr Aufgaben, die bisher Menschen vorbehalten waren:

Zusammenfassung von Produktbewertungen

Mit Hilfe des "AI Copilot" können Händler die Zusammenfassung alle Bewertungen für ein Produkt sofort auf der Produktdetailseite veröffentlichen, sodass Kunden wertvolles Feedback für ihre Kaufentscheidung erhalten. Und selbstverständlich hält die KI diese Zusammenfassung der Bewertungen immer auf dem neuesten Stand.

Der Keyword-Assistent analysiert die im Shopsystem hochgeladenen Bilder und legt für sie die passenden Keywords fest, so dass diese Bilder für Suchmaschinen leichter auffindbar sind.

KI-generierter Content für "Erlebniswelten"

Der "AI Copilot" hilft Händlern, auch die passenden Inhalten für die verschiedenen "Erlebniswelten" im Shopsystem zu erstellen. Diese Texten werden automatisch auf Rechtschreibfehler geprüft und können auch in andere Sprachen übersetzt werden.

Personalisierte Nachricht beim Checkout

Nach dem Einkauf erhält jeder Kunde eine von der KI-generierte, persönliche Nachricht - abhängig von den Inhalten des Warenkorbs, das soll die Kundenbindung erhöhen.

KI-basierte Kundenklassifikation

Seiner Bestellhistorie entsprechend - wird jeder Kunde einem speziellen Clouster zugeordnet, so dass er nur die an seine Bedürfnisse angepassten Kaufempfehlungen erhält.

Der "AI Copilot" erstellt die Produkteigenschaften auf Grundlage der Produktbeschreibung automatisch.

KI-basierte Übersetzung von Bewertungen

Auch die Produktbewertungen werden automatisch übersetzt, sodass Kunden nicht an der Sprachbarriere scheitern müssen.

Der Export-Assistent

Mit dem Export-Assistenten ist es möglich, bestimmte Daten mithilfe eines einzigen Befehls aus dem Shopsystem in eine CSV-Datei zu exportieren.

Mit KI mehr Wertschöpfung für den Mittelstand erwirtschaften

Zentrales Anliegen von Shopware ist es, KI-Lösungen auch den mittelständischen Online-Händler zugänglich zu machen. So baut der Softwarehersteller auf ein Ökosystem aus Partnern, Kunden und Entwicklern auf, das zum Erfolg dieser Plattform beitragen soll. Durch die Integration von KI-Technologien soll dieser Prozess noch beschleunigt werden, um die Shopware-basierten Webshops effizienter zu machen und mehr Wertschöpfung pro investierten Euro zu erwirtschaften.

In seiner Keynote betonte Sebastian Hamann ferner, dass die Covid-Pandemie und die zunehmende Bedeutung der jüngeren Generation als Konsumenten den E-Commerce nachhaltig verändert haben: "Um diese Komplexität zu bewältigen, sind pragmatische Lösungen gefragt". Und hier kommen eben die im "AI Copilot" zusammengefassten KI-Werkzeuge ins Spiel.

Shopware-Mitgründer und Co-CEO Stefan Hamann schilderte dem Publikum seine Vision einer KI-gestützten E-Commerce-Zukunft: "Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die nächste große digitale Revolution einzuleiten und Händler zu ,Super Merchants' zu machen, indem sie Prozesse verschlanken, Kosten einsparen und eine personalisierte Markenidentität schaffen", so der Firmenchef.