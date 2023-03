In die Lostrommel kommen alle Also-Kunden, die mit Produkten des Zubehörspezialisten Ergotron zwischen dem 1. Februar und 31. März 2023 einen Umsatz von mindestens 2.000 Euro generiert haben. Für insgesamt 12 Partner aus Deutschland und Österreich geht es dann vom 10. bis 12. Mai 2023 in die Weltstadt Wien.

Für die Aktion zählt das gesamte Sortiment von Ergotron, wie ergonomische Steh-Sitz-Lösungen, Monitorhalterungen für Schreibtisch und Wand, mobile Arbeitsstationen, Ladesysteme sowie viele weitere Produkte rund um den Arbeitsplatz. Der US-Hersteller bietet 40 Jahre Erfahrung bei der Gestaltung mobiler, ergonomischer Arbeitsplätze im Gesundheitswesen, in der Industrie und für Büroumgebungen.

Exklusiver Städtetrip nach Wien

Die Anreise am 10. Mai 2023 ist Bestandteil des Incentives und erfolgt per Flug oder Bahn nach Wien. Nach dem Einchecken im "25hours Hotel Wien beim Museumsquartier" können die Teilnehmer das Flair einer bunten Zirkuswelt von Artisten, Clowns und Elefanten im Hotel genießen. Ein gemeinsamer Stadtbummel endet zum gemütlichen Ausklang und gemeinsamen Abendessen beim Heurigen.

Der nächste Tag steht ganz im Zeichen von Wein, Wald und Wasser und führt in die magische Wachau. Das UNESCO-Weltkulturerbe gilt als eines der schönsten Flusstäler Europas. Kleine gemütliche Wanderungen, begleitet von kulinarischen Genüssen, laden die Partner dazu ein, die Seele baumeln zu lassen und den Tag zu genießen. Am Abend können sie Wien ohne Höhenangst entdecken und anschließend das Nachtleben erkunden. Am 12. Mai 2023 besuchen die Gewinner zusammen den Naschmarkt, ein weiteres Highlight, bevor es mit schönen und genussvollen Erinnerungen zurück nach Hause geht.

Genauere Informationen und die genauen Teilnahmebedingungen zum Incentive von Ergotron und Also gibt es für Fachhandelspartner nach Anmeldung unter diesem Link.