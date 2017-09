Die Digitalisierung werde den Einzelhandel ebenso stark verändern wie die Einführung der Selbstbedienung ab Ende der 1950er Jahre, sagte Franz-Martin Rausch vom Handelsverband Lebensmittel (BVLH) am Donnerstag in Köln. Der anspruchsvolle Kunde der Zukunft werde als "Omni-Shopper" Online- und Offline-Einkaufskanäle kombinieren, erwarte jederzeit überall einkaufen zu können und auch beliefert zu werden. Für die Zustellung würden bereits kleine Roboterfahrzeuge in ersten Pilotverfahren getestet. "Die Digitalisierung bedeutet aber nicht das Ende des Supermarktes", sagte Rausch vor Beginn der weltgrößten Ernährungsmesse Anuga.

Die Umsatzentwicklung 2017 sei mit Zuwächsen für Ernährungsindustrie und Einzelhandel positiv, meldete die Branche. Ob es auch weiter bei den deutlichen Preissteigerungen für Milchprodukte und vor allem für Butter bleibe, lasse sich noch nicht absehen, sagte Rausch. (dpa/ib)