Der Anteil von KI-fähigen PCs und Notebooks nimmt stetig zu. Der große Boom ist bisher allerdings ausgeblieben. So prognostizieren die Analysten des Marktforschungsunternehmens Context eine weiter gedämpfte Nachfrage nach PCs und Notebooks im ersten Halbjahr 2025.

Für das zweite Halbjahr 2025 ist Context wesentlich optimistischer. Das Ende des Windows 10 Supports im Oktober werde voraussichtlich zu "erheblichen Aktualisierungsaktivitäten" führen. Dabei rechnen die Marktforscher damit, dass KI-Innovationen in diesem Aktualisierungszyklus eine entscheidende Rolle spiele werden. Besonders bei Workstations für Branchen wie Gesundheitswesen, Design und Ingenieurwesen werde KI-Unterstützung nachgefragt sein. So rechnet Context mit zweistelligem Wachstum in der zweiten Jahreshälfte.

Marie-Christine Pygott, Senior Analyst bei Context, sieht neben dem derzeit "herausfordernden Umfeld" daher auch positive Impulse für das PC-Geschäft: "Stabile Lagerbestände, lokales Wachstum und der steigende Einfluss von KI-fähigen PCs ebnen den Weg für zukünftige Chancen", erläutert die Analystin. So sieht sie in Windows 11-getriebene Aktualisierungen und Fortschritte bei KI-Funktionen entscheidende Faktoren für die Nachfrage in den kommenden Monaten.

Signifikantes Wachstum liegt noch vor uns

Der Wandel hin zu KI-gestützten PCs ist jedoch derzeit aber eher von der Angebotsseite als von der Nachfrageseite getrieben, da Nutzer erst noch die praktischen Vorteile von KI für den täglichen PC-Einsatz erkunden. So war 2024 eher geprägt durch den Markteintritt von Qualcomm mit der Snapdragon-Plattform und durch die Versprechen KI-getriebener Innovationen. Context geht daher davon aus, dass das "signifikantes Wachstum" noch vor uns liegt.

Context-Analystin Pygott rechnet damit, dass die nächsten 12 bis 15 Monate mehr Klarheit bringen werden, wie KI die Welt des Personal Computings neu definieren wird. "Der Wettbewerb zwischen Chipherstellern wird sich verschärfen, die Produktvielfalt wird zunehmen und Preissenkungen werden die Adoption vorantreiben", prognostiziert sie.

