Die Infotech mit den Standorten Görlitz und Dresden wird weiterhin als eigenständige Tochter der Kupper IT am Markt bestehen bleiben. Neben CEO Heiko Kammler bleibt auch der technische Geschäftsführer Jan Weikert bei Infotech an Bord. Sie kümmern sich weiterhin um das operative Geschäft und das Wachstum.

Synergien heben und weiterentwickeln

Für die Kupper Gruppe mit den bisherigen Standorten Leipzig, Chemnitz und Berlin erweitert sich die Reichweite um die Regionen Dresden, Ostsachsen und südliches Brandenburg. Die Zusammenführung ist eine konsequente und strategische Weiterentwicklung der Gruppe, die einen jährlichen Umsatz von 25 Millionen Euro angibt.

Die beiden Unternehmen kennen sich schon länger, unter anderem durch die gemeinsame Arbeit im Systemhausverbund und die Anbindung an Partner wie Fujitsu, WatchGuard und Veeam. Mit seinem hoch spezialisierten Team, einem exzellenten Netzwerk und tiefgreifendem Know-how in verschiedensten Produktbereichen, sei die Übernahme der Infotech nun der nächste Wachstumsschub, erklärt Kupper IT.

Weichen für die Zukunft stellen

Die Kupper-Gruppe will ein ganzheitlicher IT-Versorger mit höchster Servicequalität und Kundenzufriedenheit in langfristigen Kundenbeziehungen werden. Als weitere kurz- und mittelfristige Ziele sollen die Synergien beider Unternehmen schnellstmöglich aufgedeckt, ein schlagfertiges Team für Managed Service Aufgaben geschaffen und die Marktpräsenz mit Innovationen in eigene Softwarelösungen ausgebaut werden. Neben der Zusammenführung des Hersteller- und Partnernetzwerks werde auch die Kompetenz und Schlagkraft bei der Fachkräftegewinnung gebündelt, heißt es weiter aus Leipzig.

"Im Zuge der rasanten Entwicklung der IT und der Notwendigkeit zur Digitalisierung steigen die Anforderungen unserer Kunden an Portfolio und Leistungsfähigkeit stetig", erklärt Andreas Kupper. "Deshalb freuen wir uns auf die Verstärkung durch das agile Team der Infotech. Wir gewinnen nicht nur Fachkräfte mit einer fast identischen DNA und einer ausgeprägten Serviceorientierung. Das Unternehmen ist auch wirtschaftlich sehr solide aufgestellt und in Regionen vertreten, die unsere Standorte perfekt ergänzen."

"Mir war es wichtig, die richtigen Weichen für eine weitere erfolgreiche Unternehmensentwicklung zu stellen", nennt Heiko Kammler von Infotech seine Beweggründe für den Zusammenschluss. "So können wir unser Portfolio und unsere Schlagkraft vergrößern und unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an IT-Lösungen anbieten. Unsere Kunden erwarten Beständigkeit und fachliche Expertise. Und das werden wir liefern."