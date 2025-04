Die schlechte wirtschaftliche Lage der deutschen Industrie wirkt sich auch negativ auf den Auftragseingang bei einigen IT-Systemhäusern. So ist etwa ein Teil der Beschäftigten bei der Bechtle Logistik & Service GmbH in Kurzarbeit eingetreten. Von dieser Regelung sind 300 Mitarbeiter aus der Verwaltung betroffen, sie haben ihre wöchentliche Arbeitszeit um 20 Prozent gesenkt. "Damit reagieren wir auf die Auslastungsschwankungen aufgrund der für die Gesamtwirtschaft herausfordernden Rahmenbedingungen", so ein Unternehmenssprecher gegenüber ChannelPartner.

Durch eine freiwillige Gehaltsaufstockung durch Bechtle entsteht für die Betroffenen nur geringfügiger Gehaltsverlust bei einem Arbeitstag weniger pro Woche, heißt es weiter. Mit dieser "unternehmerisch notwendigen und kurzfristigen" Maßnahme möchte Bechtle die Arbeitsplätze der betroffenen Fachkräfte sichern. "Zugleich ermöglichen wir so, bei einer wieder anziehenden Nachfrage mit dem eingespielten Team durchzustarten", so der Unternehmenssprecher.

In der Tat gibt es bei Bechle auch Bereiche, wo bald Überstunden anstehen könnten. Sollte nämlich die neue Bundesregierung in Amt treten und die aufgrund der Lockerung der Schuldenbremse dann freiwerdenden Mittel in Höhe von 500 Milliarden Euro für Investitionen abrufen, könnte sich das auch für die IT-Branche in Deutschland sehr positiv auswirken.

Bechtle macht bereits viel Geschäft mit der öffentlichen Hand, zahlreiche mehrjährige Rahmenverträge mit der Bundesverwaltung gelten auch für 2025 und für die darauffolgenden Jahre. Bei der Bilanz-Pressekonferenz am 14. März 2025 hatte Bechtle-CEO Thomas Olemotz auf ein Rahmenvertragsvolumen in Rekordhöhen hingewiesen, allerdings auch betont, dass derzeit nur ein Bruchteil dieses Volumens von der Bundesverwaltung abgerufen wird.

Mit einer Belebung der Nachfrage der öffentlichen Hand rechnet Bechtle frühestens in der zweite Jahreshälfte 2025. Insbesondere im vierten Quartal 2025 könnten viele neue Aufträge eintrudeln. Damit wäre dann hauptsächlich das Bechtle Systemhaus Bonn sehr gut ausgelastet. Auch wenn dieser Standort mit 750 Beschäftigten eines der größten innerhalb des Konzerns darstellt, könnten doch Engpässe auftreten - vor allem während der Herbstferien. Diese sind in Nordrhein-Westfalen vom 13. bis zum 26 Oktober 2025 terminiert, und da wollen viele Eltern Urlaub nehmen.

Es könnte nämlich dazu kommen, dass ausgerecht in dieser Zeit viele Projekte die Anwesenheit der Bechtle-Fachkräfte mit Kindern erfordern könnten. Deshalb arbeitet Bechtle schon jetzt daran, im Umfeld der Herbstferien eine für alle Seiten (Auftraggeber und Bechtle-Belegschaft) zufriedenstellende Regelung zu finden. Die Mitte Oktober 2025 eventuell fehlende Kinderbetreuung soll berücksichtigt werden.



