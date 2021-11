Die ehemalige Managed-Service-Sparte von IBM tritt jetzt unter dem Namen Kyndryl als unabhängiges Unternehmen auf. Es wird an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "KD" gelistet. IBM behält zunächst 19,9 Prozent der Anteile an dem neuen Unternehmen, will die aber im Laufe der nächsten zwölf Monate abgeben.

Mit der Transaktion gliedert IBM ein Umsatzvolumen von 19 Milliarden Dollar aus. Der Name Kyndryl wurde im April 2021 beschlossen und bekannt gegeben. Das Board of Directors von IBM hatte der Ausgliederung Mitte Oktober 2021 zugestimmt. Das neue Unternehmen ist ind rund 60 Ländern vertreten.

Mit weltweit 90.000 Beschäftigten sieht sich Kyndryl als größter unabhängiger Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen und hat ehrgeizige Wachstumsziele. "In der digitalen Transformation haben viele Unternehmen großen Bedarf an umfassenden Dienstleistungen", erklärt Martin Schroeter, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Kyndryl. "Und wir besitzen eine einzigartige, internationale Expertise in der Erstellung, Verwaltung und Modernisierung von unternehmenskritischer IT-Infrastruktur und sind deshalb gut positioniert in einem Markt, der bis 2024 auf mehr als 500 Milliarden Dollar anwachsen wird." Laut Schroeter ist Kyndryl "ein agiles Unternehmen mit einer flachen Hierarchie".

Als Präsident von Kyndryl Deutschland leitet Markus Koerner die Geschicke des neuen Unternehmens hierzulande . Er übernahm 2015 die Leitung der IBM-Sparte Global Business Services und rückte 2019 in die IBM-Geschäftsführung auf. Vorher war Koerner Vize-Präsident der IBM Integrated Technology Services (ITS) in der DACH-Region. Er kam 2002 zu IBM und hatte mehrere Vertriebspositionen mit dem Fokus auf Banken und Versicherungen inne.

"Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr erfahren und verfügen über eine einzigartige Technologie-Expertise", erklärt Koerner zum Kyndryl-Start. Ziel sei es, in enger Zusammenarbeit mit dem großem Ökosystem IT-Dienstleistungen für die Kunden zu erbringen. Die dürften vor allem unter großen Unternehmen zu suchen sein: Aktuell erbringt Kyndryl Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen sowie Managed Services für über 4.000 Kunden.

