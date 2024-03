Die deutsche Niederlassung der Kyocera Document Solutions hat Tobias Hofmeyer zum Vertriebsleiter Nord ernannt. Damit verantwortet er die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens in der Region. Neben der Pflege partnerschaftlicher Beziehung zu den Handelspartnern, soll er den Fokus auf die Weiterentwicklung im Bereich Production Printing legen. Hofmeyer berichtet an Bernd Rischer, Group Director Sales bei Kyocera Document Solutions Deutschland.

Verantwortungsbereich erweitert

Hofmeyer stieß 2022 zu Kyocera, wo er mit seiner Branchenexpertise das Produktionsdrucksystem Kyocera TASKalfa 15000c erfolgreich bei den Handelspartnern etablieren und neue Kunden gewinnen konnte. Zuvor war er rund zehn Jahre für Konica Minolta im gleichen Marktsegment tätig. Dazu kommen weitere fünf Jahre Erfahrung bei Sharp.

"Tobias Hofmeyer hat in unserem Vertriebsteam schnell bewiesen, dass er sowohl über ausgeprägte Führungsqualitäten als auch über ein gutes Gespür für die Bedürfnisse unserer Partner und Kunden verfügt", sagt Bernd Rischer, Group Director Sales bei Kyocera Document Solutions Deutschland. "Gekoppelt mit seinem tiefen technischen Verständnis unseres breiten Portfolios macht ihn das zu einer optimalen Besetzung für die Rolle des Vertriebsleiters. Wir freuen uns, mit Tobias jemanden aus unseren eigenen Reihen an die Spitze unseres erfolgreichen Vertriebsteams in der Region stellen zu können."

"Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe, die nun über den Bereich Production Printing hinaus geht", erklärt Tobias Hofmeyer. "Kyocera setzt im Vertrieb auf besondere Nähe zu seinen Partnern und Kunden - das hat mich von Anfang an begeistert. Zudem haben wir in der Region Nord ein starkes Vertriebsteam, mit dem das Erreichen gemeinsamer Ziele große Freude macht. Damit stehen die Zeichen auf eine erfolgreiche Weiterentwicklung."