Die Kyocera Document Solutions Deutschland GmbH stellt mit den Drucksystemen Ecosys PA4000wx und Ecosys PA4000x sowie den Multifunktionssystemen Ecosys MA4000wifx, Ecosys MA4000fx und Ecosys MA4000x fünf neue Modelle für den Monolaser-Druck im A4-Format vor. Der japanische Druckspezialist setzt dabei auf neueste Entwicklungen sowie Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Hohe Produktivität bei niedrigen Kosten

Wie die Vorgängermodelle P2040dn, P2040dw, M2040dn, M2540dn und M2640idw drucken die neuen Systeme mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute und bieten mit Duplexdruck und 1.200 dpi eine schnelle Erledigung von Druckaufträgen. Sie sind kompatibel mit Kyocera Mobile Print und anderen Lösungen wie AirPrint, Mopria sowie Universal Print von Microsoft und garantieren die reibungslose Integration in bestehende Arbeitsabläufe.

Zudem wird das nahtlose Drucken von Dokumenten vom Smartphone und Tablet sowie unter Chrome OS unterstützt, was für verbesserte Produktivität und Zusammenarbeit sorgt. Über HyPAS- können die neuen Systeme mit der Cloud-basierten Druckmanagement-Lösung Kyocera Cloud Print and Scan verbunden werden. Damit kann direkt in den Cloud-Speicher verschiedener Anbieter gescannt oder von dort gedruckt werden. Dies erleichtere die Integration von Remote- und Hybridarbeitsplätzen erheblich, heißt es weiter aus Meerbusch.

Funktionen und Sicherheit

Bei den MFPs Ecosys MA4000fx und MA4000wifx ist zudem die klassische Fax-Funktion integriert. Für effizientes und zeitsparendes Arbeiten sorgt die Dual-Scan-Funktion, mit der Vorder- und Rückseite eines Dokuments gleichzeitig gescannt werden können. Für eine einfache WLAN-Anbindung sind die Modelle Ecosys MA4000wifx und PA4000wx mit WiFi ausgestattet und somit für den Einsatz im Homeoffice prädestiniert.

Kyocera hat die neuen Systeme mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um gedruckte oder gescannte Dokumente vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Sie unterstützen Active Directory und bieten unter anderem Allowlisting, Funktionen zur Verhinderung des Einsatzes nicht autorisierter Firmware, erweiterte Verschlüsselungs-Netzwerkprotokolle und automatisierte Zertifikatsaktualisierungen.

Nachhaltige Technologie

Das Ecosys-Konzept von Kyocera steht für nachhaltiges Produktdesign, langlebige Komponenten und energiesparende Systeme. So entsteht etwa bei der Nutzung deutlich weniger Abfall, da Bildtrommel, Entwickler- und Fixiereinheit nicht bei jedem Tonerwechsel ausgetauscht werden. Das macht die Ecosys-Produkte besonders zuverlässig, wartungsarm und senkt dazu die Gesamtbetriebskosten deutlich, verspricht Kyocera. Außerdem sei der Energieverbrauch im Standby-Modus verbessert worden, ebenso die Funktion "Leises Drucken" und der Schmelzpunkt des Toners konnte gesenkt werden.

Der CO2-kompensierte Kyocera Originaltoner wurde perfekt auf die neuen Systeme abgestimmt und garantiert einen störungsfreien Betrieb ohne die Gefahr von Toneraustritt und die damit verbundenen Schäden. Im Rahmen der Klimaschutzinitiative Print Green investiert das Unternehmen in Höhe der entstandenen Treibhausgase bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.

"Mit den verbesserten und erweiterten Sicherheitsfunktionen bieten unsere neuen Systeme alles, was Benutzerinnen und Benutzer benötigen, um ihre Dokumentenprozesse sicher und aktuell zu halten", so Ralph Rotmann, Business Development Manager bei Kyocera Document Solutions. "Verschlüsselte Datenverbindungen und weitere integrierte Sicherheitsmaßnahmen schützen unsere Kunden vor Cyberkriminalität. Optional können sie die Sicherheit ihrer Informationen mit dem Trusted Platform Module weiter erhöhen."