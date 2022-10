Das neue Ecosys-System von Kyocera Document Solutions ist ein monochromes A4-Multifunktionssystem, das für schnelle Druck-, Scan- und Kopierjobs entwickelt wurde. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 55 Seiten pro Minute, integrierter Duplex-Einheit für beidseitige Ausdrucke im A4- oder A5-Format und einer Papierkapazität von bis zu 2.600 Blatt, lassen sich anspruchsvolle Aufgaben im Büro erzielen.

Ideal für die Digitalisierung von Dokumenten

Die Duplex-Scanfunktion ermöglicht eine effiziente Digitalisierung von Dokumenten und via HyPAS sogar in bestehende Workflows. Mit dem 100-Blatt-Originaleinzug kann das Ecosys M3655idn/A auch beidseitig bedruckte Dokumente in den Formaten A4 bis A6 schnell und in hoher Qualität verarbeiten. Neben komprimierten oder verschlüsselten PDF-Dateien können auch JPEG, TIFF, (Open) XPS und optional durchsuchbares/editierbares PDF sowie Microsoft Word, Excel und PowerPoint als Ausgabeformat genutzt werden.

"Nützliche Funktionen wie 'Leere Seite auslassen', 'Durchscheinen vermeiden', Dateitrennung oder Banner Scan runden den Scan-Funktionsumfang ab", ergänzt Heiko Schumann, Produkt Manager bei Kyocera Document Solutions. "Über unsere offene Lösungsplattform HyPAS kann das 3-in-1-System zudem mit individuellen Lösungen oder Workflows verknüpft werden. Damit lässt es sich mühelos in unterschiedliche Unternehmensprozesse integrieren."

Komfortabel und umweltschonend

Für eine bequeme Bedienung sorgen das verstellbare 7-Zoll-Touchpanel sowie die Kyocera KX-Treiber. Optional kann ein Kartenleser integriert werden, um die Authentifizierung am Gerät zu vereinfachen. Weitere Sicherheitsfunktionen, wie der per PIN-Code-geschützte vertrauliche Druck, verschlüsselter PDF-Direktdruck sowie eine individuelle Login-Verwaltung schützen die kopierten oder gescannten Dokumente vor dem Zugriff Dritter. Ausdrucke lassen sich zudem mit einem Sicherheitswasserzeichen versehen.

Die bewährte Ecosys-Technologie hilft zudem schonender mit Ressourcen umzugehen. Wichtige Komponenten wie die Bildtrommel sind auf die besonders hohe Lebensdauer von bis zu 500.000 Seiten Druckvolumen ausgelegt. Damit ist das Toner-Kit das einzige Verbrauchsmaterial und reduziert so die entstehende Abfallmenge und die Wartungskosten erheblich. Die CO2-Emissionen, die bei Rohmaterialgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung entstehen, gleicht das Unternehmen über zertifizierte internationale Klimaschutzprojekte aus.

Preise und Verfügbarkeit

Kyocera nennt keine Preise und keine Verfügbarkeit. Weitere Informationen und ein Datenblatt zum neuen Kyocera Ecosys M3655idn/A Multifunktionssystem hat der Hersteller hier bereitgestellt.

