Als Hersteller von Druckern und Kopierern bietet Kyocera eine große Bandbreite an Modellen für den klassischen Office-Druck an. Während die großen A3-Maschinen den autorisierten Vertragspartnern vorbehalten sind, hält das japanische Unternehmen seine Ecosys-Geräte auch für den IT-Fachhandel bereit.

Die Geräte können ohne Hürden über die autorisierten Distributoren Also, Api, Ingram Micro und Systeam bezogen werden. Wer sich allerdings zusätzlich für das niederschwellige Partnerprogramm Chap registriert, kann auf zahlreiche Vorteile zugreifen.

Rund 800 Fachhändler sind derzeit im Chap-Programm registriert. "Chap hat ein neues Gewand und wurde stark weiterentwickelt", erzählt Axel Hirsch, Vertriebsleiter Distribution bei Kyocera Document Solutions am Rande der Also-Hausmesse CTV. Sein Ziel ist es, das Programm auf 1.200 Händler auszuweiten.

Reseller häufiger treffen

Mit dem Ausbau des Partnerprogramms will Kyocera wieder näher an den IT-Handel rücken. "Wir waren zuletzt nicht mehr so präsent", gibt sich Hirsch selbstkritisch. So war es seinem Team auch wichtig, bei der Also-Hausmesse vertreten zu sein. "Wir müssen wieder häufiger auf die klassischen Reseller treffen", fordert er.

Die Registrierung ist für Fachhändler kostenlos und an keine Zertifizierungs- oder Umsatzvorgaben gebunden. Dafür können die Partner aber zahlreiche Vorteile in Anspruch nehmen. So gibt es Aktionspreise über die Distribution, Projektpreise für Kunden aus Industrie, Gesundheitswesen, kirchlichen Gemeinschaften sowie für öffentliche Auftragsgeber. Zudem gewährt Kyocera auch spezielle Konditionen für Kleinstprojekte. In Chap registrierte Partner bekommen Zugriff auf Leih- und Demogeräte und können über eine eigene Hotline Support für Vertrieb und Service erhalten.

Hirsch kann sich durchaus vorstellen, die Leistungen des Chap-Programms noch auszuweiten. Noch gibt es zahlreiche Hard- und Software-Produkte aus dem Konzern, die nur mit Vertragspartnerstatus vertrieben werden können. "Da könnten wir mittelfristig noch weitere Produkte aufnehmen", meint der Vertriebsleiter Distribution. Auch einen Ausbau in ein mehrstufiges Partnerprogramm schließt Hirsch nicht aus.

