Dass Kyocera im Borussia Park, dem Heimstadion des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach präsent ist, ist nicht ungewöhnlich. Den Drucker-, Kopierer- und Dokumentenspezialisten verbindet schon viele Jahre eine enge Partnerschaft mit den Gladbachern. Von 2005 bis 2009 war Kyocera sogar Trikot- und Hauptsponsor der Fohlenelf. Stars wie Oliver Neuville oder Marko Marin trugen damals das Leibchen mit dem Kyocera-Schriftzug.

Nun hat Kyocera die Partnerschaft mit dem Bundesligisten erneuert: Als Co-Sponsor wird das Kyocera-Logo unter anderem auf TV-Banden und Interview-Wänden sowie im Online-Bereich zu sehen sein. Damit will der Konzern die Markenbekanntheit stärken.

Status Quo des Vereins unter die Lupe nehmen

Neben dem medienwirksamen Auftritt als Co-Sponsor wird Kyocera nun aber auch als offizieller Digitalisierungspartner der Borussia in Erscheinung treten. "Die Anforderungen an Informationsprozesse haben sich in den letzten Jahren stark verändert - auch bei Borussia Mönchengladbach", weiß Dietmar Nick, CEO von Kyocera Document Solutions Deutschland. Täglich arbeiten die Beschäftigten in der Geschäftsstelle des Bundesligisten mit Tausenden von Dokumenten. Auch wenn immer mehr Prozesse in der Verwaltung weitgehend papierlos ablaufen, wird weiterhin viel gedruckt und kopiert. Um effizient arbeiten und die richtigen Entscheidungen treffen zu können, müssen die Mitarbeiter jederzeit und überall schnell auf die richtigen Informationen zugreifen zu können.

Hier kommt Kyocera ins Spiel: "Gemeinsam werden wir den digitalen Status Quo des Vereins unter die Lupe nehmen und mit den Lösungen und Services unserer Unternehmensgruppe maßgeschneiderte Digitalisierungsprojekte entwickeln, die den Anforderungen von Borussia gerecht werden und die Prozesse in der Geschäftsstelle spürbar beschleunigen", verspricht der Kyocera-Chef.

Neben Kyocera ergänzen die Tochterunternehmen AKI und Alos das Portfolio mit Lösungen rund um Dokumente und deren Digitalisierung.

Kyocera-Expertise soll bekannter werden

Bei Stephan A. C. Schippers, Geschäftsführer des VfL Borussia Mönchengladbach, fällt dies auf fruchtbaren Boden. Er betont die "lange gemeinsame Historie" mit Kyocera als Hauptsponsor: "Umso mehr freuen wir uns als Verein darüber, dass diese gewachsene Partnerschaft nun wieder ausgeweitet wird und als Digitalisierungspartnerschaft auch über reines Sponsoring hinausgeht", erklärt der Chef des Vereins für Leibesübungen. Er freue sich nun über den intensiven Austausch mit Kyocera rund um digitale Lösungen und effiziente Informationsprozesse und auf die daraus entstehenden Projekte.

Die Kompetenz Kyoceras bei der Beschleunigung von Informationsprozessen von der Digitalisierung papiergebundener Dokumente über die Verarbeitung und Nutzbarmachung der in ihnen enthaltenen Informationen bis hin zum digitalen Archiv oder der Ausgabe auf Papier soll aber nicht nur den Prozessen des Bundesligisten zugute kommen. Bei Kyocera erhofft man sich auch, dass diese Expertise durch das Sponsoring der Gladbachern noch bekannter wird: "Um diese Positionierung einer breiten Öffentlichkeit noch intensiver zu vermitteln, haben wir uns für eine Ausweitung unseres Engagements beim fünfmaligen Deutschen Meister entschieden und können so die digitale Transformation durch verschiedene Aktivitäten im Umfeld von Borussia Mönchengladbach erlebbar machen", ergänzt Pascal Seifert, Group Director Marketing bei Kyocera Document Solutions Deutschland.

Lesen Sie auch:

Competence Partner Solutions und Competence Partner Digital Solutions: Kyocera erweitert Partnerprogramm

Channel Excellence Awards 2023 - Drucker: Brother setzt sich deutlich von Verfolgern ab

BVB-Legende beim IT-Dienstleister: Adesso holt Michael Zorc in den Aufsichtsrat