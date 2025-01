Der japanische Spezialist für Informations- und Dokumentenmanagement mit Niederlassung in Meerbusch stellt neue Farblaserdrucker vor. Mit ihrem kompakten Design eignen sich die bekannt robusten Kyoceras insbesondere für kleine Büros und Homeoffice-Arbeitsplätze, die eine einfache und wirtschaftliche Lösung mit großem Funktionsumfang benötigen. Sie basieren auf dem Ecosys-Konzept von Kyocera und punkten mit verbesserter Benutzeroberfläche, erweiterten Sicherheitsfunktionen und Cloud-Konnektivität.

Optimiert und leicht bedienbar

Die für hohe Benutzerfreundlichkeit optimierten Touch-Panels, eine einfache WLAN-Einrichtung und das Printer Setup Tool sorgen für eine leichte Installation und Bedienung. Die neuen Geräte stehen für die kundenorientierte Weiterentwicklung des Produktportfolios, um Dokumentenprozesse zu optimieren, zu beschleunigen sowie eine effiziente und sichere Druckumgebung am Arbeitsplatz zu schaffen.

Neue umfassende Cloud-Integrationsfunktionen wurden entwickelt, um bestehende Workflows ergänzen und in sichere Cloud-Umgebungen integrieren zu können. So können auch Modelle ohne Anbindung an die Kyocera HyPAS-Plattform nahtlos in Kyocera Cloud Access (KCA) und Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS) integriert werden.

Zuverlässig und nachhaltig

Kyoceras Ecosys-Modelle sind mit langlebigen Komponenten ausgestattet und dadurch entsprechend zuverlässig. Fünf Prozent Recyclingkunststoff im Hauptgehäuse sowie ein nachhaltiges Verpackungskonzept ohne Styropor schonen die Umwelt. Der Originaltoner ist titandioxidfrei und durch entsprechenden Ausgleich in Gold-Standard-Klimaschutzprojekte CO2-kompensiert.

Die neue Serie umfasst insgesamt acht Systeme, davon vier mit einer Druckgeschwindigkeit von 21 Seiten pro Minute: Ecosys PA2101cx, Ecosys PA2101cwx, Ecosys MA2101cx und Ecosys MA2101cwfx. Die Drucker Ecosys PA2600cx und Ecosys PA2600cwx sowie die Multifunktionssysteme Ecosys MA2600cx und MA2600cwfx bieten eine Druckgeschwindigkeit von 26 Seiten pro Minute sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen. Dazu gehören Allowlisting, Secure Boot, Run Time Integrity Check, SIEM, TLS1.3-Unterstützung und SCEP (Simple Certificate Enrolment Protocol). Optional können Kartenauthentifizierung und ein Trusted Platform-Modul geordert werden.

"Unsere Ecosys-Drucker und -Multifunktionssysteme bieten umfangreiche Funktionen und sind gleichzeitig kostengünstig in Betrieb und Wartung", erklärt Ralph Rotmann, Business Development Manager bei der Kyocera Document Solutions Deutschland GmbH. "So können Organisationen die Digitalisierung ihrer Prozesse effizient vorantreiben und sich in der sich wandelnden Arbeitswelt zukunftssicher aufstellen. Damit unterstreichen wir unser Engagement für nachhaltiges Produktdesign und kundenorientierte Innovation. Die Systeme sind auf Langlebigkeit ausgelegt, ermöglichen effizientere Workflows und unterstützen auch hybride Arbeitsmodelle."

Preise und Verfügbarkeit

Wie üblich wurden von Kyocera keine unverbindlichen Preisempfehlungen bekanntgegeben. Derzeit sind die Modelle noch nicht verfügbar. Mehr Details liefert der Hersteller unter den Links zu den jeweiligen Druckern Ecosys PA2101cx, PA2101cwx, PA2600cx und PA2600cwx sowie den MFPs Ecosys MA2101cx, MA2101cwfx, MA2600cx und MA2600cwfx.