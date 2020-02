Lancom hat Termine, Stationen und Themen seiner nächsten LANupdate-Roadshow bekannt gegeben. Diesmal dominieren technische Neuerungen die Agenda, allerdings gibt es auch vertriebliche Informationen - zum Beispiel, wie Fachhändler den DigitalPakt Schule für ihr Geschäft nutzen können.

Ein Thema ist natürlich der neue WLAN-Standard Wi-Fi 6. Mit der LX-6400er Serie hat Lancom bereits Access Points dafür vorgestellt. Um den zusätzlichen Datendurchsatz auch im traditionellen, verkabelten Netzwerk bewältigen zu können, bietet der Hersteller den Multi-Gigabit Access Switch GS-3528XP an. Außerdem erweitert er sein Portfolio mit den 10-Gigabit-Switches Lancom XS-5110F und Lancom XS-5116QF erstmals um Aggregation Switches, mit denen er "zukunftssichere Glasfaser-Performance für virtualisierte Anwendungen und stetig wachsende Netzwerkanforderungen" verspricht.

Das von Lancom schon länger bearbeitete Thema Cloud-managed Networks und SD-WAN bekommt durch nach dem Abschluss der Überführung der Firewalls von Rohde & Schwarz Cybersecurity in das Lancom-Portfolio einen neuen Aspekt. Durch die Integration der Firewalls in die Lancom Management Cloud (LMC) lassen sich künftig alle Infrastrukturkomponenten - WAN, LAN, WLAN, UTM - auf einer Management-Plattform verwalten. Wie dies geht, will Lancom in ausführlichen Live-Demos zeigen.

Außerdem verspricht der Hersteller, anhand konkreter Beispiele aufzuzeigen, wie Fachhändler den DigitalPakt-Schule mit Hilfe von Lancom nutzen und vom milliardenschweren Förderprogramm profitieren können. Desweiteren wird es einen Ausblick auf die Pläne von Lancom in Bezug auf 5G G.Fast geben.

Auftakt der Roadshow ist am 10. März 2020 in Stuttgart. Es folgen Stationen in Frankfurt am Main (12.03.), Bremen (17.03), Kassel (19.03.), Hamburg (24.03.) und Dortmund (26.03.). Nach einer Pause wegen der Osterferien geht es am 21.04. in Schkeuditz bei Leipzig, Köln (23.04.), München (5.05.) und Nürnberg/Fürth (7.05.) weiter, bevor dann schließlich im Mai Berlin (26.05.9 und Hannover (28.05) den Abschluss bilden. Fachhändler in Österreich besucht Lancom am 23.06.2020 in Salzburg und am 25.06. in Wien. Interessierte können sich hier kostenfrei zu der Ganztagesveranstaltung in ihrer Nähe anmelden.