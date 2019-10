Das EU-Förderprogramm "WiFi4EU" unterstützt Städte und Gemeinden im EU-Raum beim Aufbau kostenloser WLAN-Hotspots im öffentlichen Raum: Ob in Parks, auf öffentlichen Plätzen, in Bibliotheken oder in Gesundheitszentren, überall dort sollen Bürger von stabilem Gratis-WLAN profitieren. Hierzu vergibt die EU Fördergelder in Höhe von insgesamt 120 Millionen Euro - in Form von 8.000 Gutscheinen im Wert von je 15.000 Euro. Voraussetzung für den Erhalt dieser EU-Förderung ist der Kauf und die Installation der entsprechenden WLAN-Komponenten innerhalb der nächsten 18 Monate.

Nicht alle am Markt verfügbaren WLAN-Produkte sind WiFi4EU-konform - die von Lancom Systems schon. Der Aachener Netzwerkhersteller bietet Kommunen ein WLAN-Produktportfolio, das sämtliche Anforderungen der EU-Förderinitiative WiFi4EU erfüllt. Zu jenen gehören:

Unterstützung des WLAN-Standards 802.11ac

"Passpoint"-R2-Zertifizierung der Wi-Fi-Alliance

Das Passpoint-Verfahren auf der Grundlage von Hotspot 2.0 vereinfacht den Zugang von mobilen Endgeräten - ob Smartphone, Tablet oder Laptop - zum jeweiligen WLAN-Hotspot. Hat sich der Nutzer einmal eingeloggt, erfolgt der Verbindungsaufbau zu jedem weiteren WiFi4EU-Hotspot ohne manuelles Zutun automatisch - dafür aber mit sicherer WPA-Verschlüsselung. Damit verbessert Passpoint die Sicherheit öffentlicher WLANs und sorgt für benutzerfreundliches europaweites Roaming zwischen den zertifizierten Hotspots.

Lancom ist mit gleich drei Geräten bei der WiFi4EU-Initiative dabei: