Die traditionell im Frühjahr und Herbst stattfinden Channel-Roadshow von Lancom Systems geht nach der Zwangspause während der Pandemie wieder auf Achse: Auftakt ist am 22. März 2022 in München. Bis Ende Juni werden dann elf weitere Städte besucht. Thematisch geht es vor allem um Netzwerksicherheit, Standortvernetzung via SD-Branch, integriertes Netzwerkmanagement und - wieder einmal - den DigitalPakt Schule, für den Lancom seine Partner schon länger begeistern will.

Produktseitig wird Lancom die neue 1800er-Gigabit-Router-Serie zeigen. Sie bietet kleinen und mittelgroßen Unternehmen flexible Standortvernetzung über Glasfaser oder 5G sowie interne Anbindung via Wi-Fi 6 und Ethernet. Die 1900er-Router-Serie von Lancom ist für die Vernetzung von Standorten und der Anbindung von Homeoffice- sowie mobilen Arbeitsplätzen gedacht. Sie ist nicht nur 5G-tauglich, sondern kann auch zusammen mit einem G.Fast- oder Glasfaser-Gigabit-Anschluss und mit einem Kabelmodem betrieben werden.

Außerdem gibt Lancom unter anderem einen Ausblick auf den Wi-Fi 6E Access Point LX-6500, seinen ersten Triband Access Point. Der soll ab Juni auf den Markt kommen und kann alle drei in Europa zulässigen Frequenzbänder (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) parallel und mit Datenraten im Multi-Gigabit-Bereich nutzen. Desweiteren verspricht das "LANupdate" einen Einblick in neue SMB- und Enterprise-Class-Switches sowie das neue Firewall-Portfolio, die Möglichkeiten des Security-Managements via Cloud und neue Funktionen der Lancom Management Cloud

Nach dem Auftakt in München geht es noch im März über Nürnberg/Fürth und Bremen nach Köln. Im April stehen Termine in Leipzig/Schkeuditz und Kassel an, im Mai werden Hamburg und Dortmund besucht. Im Juni folgen Berlin, Hannover, Stuttgart und am 30. Juni 2022 schließlich Frankfurt am Main. Die Teilnahme ist für Fachhändler wie immer kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter diesem Link.

