Der neue Full-Managed-Switch GS-3152P von Lancom Systems richtet sich vor allem an Kunden aus dem SMB-Segment, teilte der Netzwerkhersteller aus Aachen mit. Der Switch ist mit 48 Gigabit-Ethernet-Ports sowie 4 SFP-Ports ausgestattet. In der Spitze soll der PoE-taugliche (Power over Ethernet) Switch einen Datendurchsatz von bis zu 104 GBit/s auf der Backplane erreichen.

Energie vom Switch

Der GS-3152P kann PoE-fähige Endgeräte wie IP-Telefone, WLAN-Access-Points oder zum Beispiel Überwachungskameras nicht nur mit einer Anbindung ans Firmennetz, sondern auch mit Strom versorgen. Er unterstützt die PoE-Standards IEEE 802.3af sowie IEEE 802.3at (PoE+) auf 36 seiner 48 Ports mit einer Gesamtleistung von 370 Watt. Zu hoch sollte der Energiebedarf der angeschlossenen Geräte also nicht sein.

Zur Verwaltung dienen die Management-Tools von Lancom oder die vom Hersteller angebotene Management-Cloud-Lösung. Letztere hat den Vorteil, dass sich damit auch Software-Defined Netze mit virtuellen LANs (vLANs) aufbauen lassen, die per Mausklick aufeinander abgestimmt, ausgerollt und aktualisiert werden können.

Entlastung für den Router

Darüber hinaus unterstützt der Switch statisches Routing auf dem Layer 3. Das hat nach Angaben von Lancom den Vorteil, dass bestimmte Routing-Aufgaben von einem überlasteten Router auf den Switch ausgelagert werden können. Zusätzlich können Netzwerkrouten über ein oder mehrere Segmente vordefiniert werden, so dass der Datenaustausch insbesondere bei hohem internen Traffic-Aufkommen beschleunigt werden kann. Dadurch freiwerdende Router-Kapazitäten stehen dann zum Beispiel für die Bewältigung des externen Datenverkehrs zur Verfügung. Der Switch kann sogar als DHCP-Server fungieren, der eigenständig IP-Adressen vergibt.

Der GS-3152P ist nach Angaben des Herstellers ab sofort zu einem Preis von 1.090 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer erhältlich. Optional sind mehrere Module zur Erweiterung des Switches verfügbar. Als Bezugsquelle listet die Handelsvergleichsplattform ITscope unter anderem Api, COS Computer, Komsa sowie Pilot auf.

