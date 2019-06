2018 legte Lancom Systems in allen Vertriebskanälen und Produktbereichen zu: So wuchs das Business mit Systemhäusern, Carriern und Großkunden. Starke Nachfrage verspürte der Netzwerkausstatter in den Marktsegmenten WAN, All-IP und SDN (Software defined Networking). Um Kunden die gewünschten schnelleren und sicheren Internet-Zugänge bereitzustellen, hat Lancom 2018 das eigene Portfolio im Bereich VPN und High-end-Router ausgeweitet.

Geschäftsfeld Security

Ebenfalls 2018 hat der Netzwerkanbieter seine Zusammenarbeit mit der Schwesterfirma Rohde & Schwarz Cybersecurity verstärkt und die ersten eigenen Firewall-Lösungen unter dem Brand "Lancom" auf den Markt gebracht. Mittelfristig soll daraus ein hochintegriertes Netzwerk- und Security-Portfolio aus On-Premise-Produkten und Software-gesteuerten Security-Lösungen aus der Cloud entstehen.

Apropos Cloud - auch hier setzt Lancom neue Impulse: 2018 hatten fast 15 Prozent der Projekte mit Lancom-Equipment Cloud-Bezug. Hierzu trug natürlich die Weiterentwicklung der Lancom Management Cloud (LMC) wesentlich bei. LMC wurde nämlich ausgebaut - um ein Security- und Compliance-Dashboard. Viele Kunden wollen die LMC als Private Cloud-Instanz im eigenen Rechenzentrum betreiben. Sie schätzen es vor allem, dass sich LMC als eine einzige integrierte Netzwerkmanagementlösung für SD-WAN, SD-LAN und SD-WLAN einsetzen lässt.

Der SDN-Markt wird nach wie vor durch Enterprise-Kunden dominiert, doch der Mittelstand holt auch hier mächtig auf. So ist Lancom-Gründer und Geschäftsführer Ralf Koenzen überzeugt, dass er mit SDN auf das richtige Pferd setzt: "Wie kein anderer Hersteller verbinden wir Technologie und Innovation mit Themen wie Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit. Das ist ein hochattraktives Gesamtpaket, mit dem wir in ganz Europa eine führende Rolle anstreben - dies natürlich auch im Kontext der Debatte um mehr digitale Souveränität."

Ende 2018 beschäftigte Lancom Systems insgesamt 370 Mitarbeiter an drei Standorten: Würselen bei Aachen, München, und Karlsruhe; 16 Prozent seines Jahresumsatzes reinvestiert der Netzwerkanbieter in Forschung und Entwicklung.

Wer die Lancom Management Cloud live erleben möchte, sollte den diesjährigen Systemhauskongress "CHANCEN" (28.-29. August 2019) in Düsseldorf besuchen. Am ersten Tag der Veranstaltung, Mittwoch den 28. August, zeigt von 12:05 bis 12:50 Uhr Lancom-Trainer Marc Stefanski, wie Netzwerke heutzutage mit Software "definiert" werden. Es lohnt sich!

