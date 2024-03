Am 19. März um räuspert sich Wolfram Ohn in Berlin-Schönefeld erstmals in diesem Jahr ins Mikrofon - bevor er dann die Lancom-Partner zur ersten "LANupdate"-Veranstaltung in diesem Jahr begrüßt. Es folgen zehn weitere Städte - Hamburg (21.3.), Hannover (9.4.), Köln (11.4.), Schkeuditz (16.4.), Kamen (18.4.), Sindelfingen (14.5.), Maintal-Dörnigheim (16.5.), München (4.6.) und Fürth 6.6.), bevor die Veranstaltungsreihe am 12. Juni mit einem Webinar abschließt.

Allerdings lohnt es sich, an den Veranstaltungen vor Ort teilzunehmen - nicht nur, weil diese Teilnehmer (wieder einmal) ein LMC-Jahres-Lizenzpaket im Wert von 576 Euro mit nach Hause nehmen können.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 10 Uhr und enden um 16 Uhr. Sie sind in eine Vormittagssession, die speziell dem Vertrieb gewidmet ist, und einen Nachmittagsblock für technisch-orientierte Teilnehmer aufgeteilt.

Teilnahme an beiden Sessions ist natürlich möglich, ebenso ein Wechsel während der Mittagspause. Entscheiden kann man sich auch kurzfristig: Bei der Anmeldung wird lediglich das gewünschte Datum ausgewählt, die präferierte Session muss nicht angegeben werden.

Themen des "LANupdate" 2024

Die übergeordneten Themen sind Neuheiten rund um Standortvernetzung, Netzwerksicherheit, WLAN - insbesondere Wi-Fi 7 und die bereits angekündigten Wi-Fi-7-Prdukte von Lancom, Switches sowie Lancom Trusted Access und Lancom Active Radio Control 2.0. Außerdem wird es neue Informationen zum Partner- und Schulungsprogramm geben. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen zu Standorten und Agenda sowie eine Anmeldemöglichkeit finden Interessierte hier auf der Lancom-Webseite.