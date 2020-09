"Endlich können unsere LANupdates wieder wie gewohnt live vor Ort stattfinden," freut sich Wolfram Ohn, Leiter Training bei Lancom. "Auch wenn die Umstände besondere sind, der persönliche Kontakt und das unmittelbare Feedback unser Partner ist durch nichts zu ersetzten", so Ohn weiter. Im Frühjahr musste der Hersteller die bereits geplante Fachhandelstour absagen und auf eine Online-Veranstaltung umstellen. Jetzt wagt er mit einem strengen Hygienekonzept doch wieder Veranstaltungen vor Ort.

Los geht´s am 29. September in Hamburg, es folgen Termine in Dortmund (1.10), Freiburg (13.10.), Stuttgart (15.10.), Frankfurt am Main (27.10.), Kaiserslautern (29.10.), Berlin (10.11.), Hannover (12.11.) und München (24.11.). Abschluss der Veranstaltungsreihe ist dann am 26.11. in Nürnberg/Fürth. Wie üblich informiert der Hersteller im Rahmen der Veranstaltungen seine Fachhandelspartner über aktuelle Technik aus dem eigenen Hause und Markttrends.

Themen, Anmeldung und Hygienekonzept des LANupdate 2020

Diesmal stehen dabei die hauseigenen Produkte und Angebote für WiFi 6, Aggregation Switching, sowie Unified Threat Management (UTM) mit den Lancom R&S Unified Firewalls im Mittelpunkt. Außerdem gibt es Informationen zu SD-WAN sowie Cloud-managed Networks und in dem Zusammenhang auch zu Compliance und Datenschutz nach dem Scheitern des Datenschutzabkommens Privacy Shield zwischen der EU und den USA. Zusätzlich verspricht Lancom zudem einen Ausblick auf WiFi 6E, 5G und G.Fast.

Um die Hygiene-Vorkehrungen einhalten zu können, ist das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung verpflichtend. Außerdem sind Einzelsitzplätze mit Mindestabstand vorgesehen. Dadurch ist die mögliche Teilnehmerzahl deutlich geringer als üblich. Anmeldungen sind online möglich. Plätze werden nach Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen vergeben. Die Veranstaltung ist wie immer kostenfrei.