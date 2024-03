Die unterschiedlich dimensionierten Lösungspakete für Health-IT-Infrastrukturen der Lancom Systems GmbH sollen Netzwerk- und Sicherheitstechnologie in Gesundheitseinrichtungen verschmelzen. Damit könnten höchste Sicherheitsstandards, wie die NIS2-Richtlinie, DSGVO und das Digital-Gesetz des Bundesministeriums für Gesundheit erfüllt werden, verspricht Distributor Also.

Für ambulante und stationäre Einrichtungen

Das Connected Health Ecosystem bietet einen geschützten, vernetzten Datenverkehr im Gesundheitswesen "out-of-the-box". Das Angebot ist passgenau auf die spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Kundensegmente im Gesundheitswesen ausgerichtet. Im Einzelnen richtet sich Ambulant I an Einzelpraxen, Ambulant II an Gemeinschaftspraxen oder Apotheken, Ambulant III ist für Medizinische Versorgungszentren optimiert und Ambulant IV für Pflegedienste. Das Paket Stationär ist für Kliniken und Pflegeheime konzipiert.

Die Lösungen können selbstverständlich auch individuell gestaltet werden. Hierfür stehen die Spezialisten von Also und die Experten von Lancom Systems den Partnern zur Verfügung. Weiterhin bietet der Distributor für das Geschäft im Gesundheitswesen individuelle Finanzierungslösungen über Also Financial Services mit flexible Optionen wie etwa Miete für Endkunden mit integrierter Serviceoption, Miete für Reseller mit Untervermietung, Reseller- oder Endkundenleasing sowie Mietkauf.

Live-Webinar zur Einführung

Zur Markteinführung des Lancom Connected Health Ecosystems sind interessierte Partner zum kostenlosen Live-Webinar, am Mittwoch, dem 13. März 2024 von 10 bis 11 Uhr, herzlich eingeladen. Darin klärt der Gesundheitsökonom und Digitalstratege René Martin von Lancom Systems über die Anforderungen des Digital-Gesetzes auf und stellt das neue Lösungsprogramm für vernetzte Gesundheitseinrichtungen vor.

Zur Anmeldung und zu weiteren Informationen für die Lancom-Veranstaltung über Gowebinar geht es hier lang. Lancom informiert hier über sein Gesundheitsprogramm. Für weitergehende Fragen zu den Healthcare-Lösungen können sich Partner gerne per E-Mail unter diesem Link an das Lancom-Team von Also wenden.