Lancom Systems hat am 18. März seine Frühjahrs-Roadshow gestartet. Nach dem Auftakt in München geht es noch in neun weitere Städte. Nach dem zweiten Termin in Bayern (20.3. in Fürth) geht es über Hamburg (25.3.) und Kamen (27.3.) in Schönefeld (Berlin / 8.4.) und Hannover (10.4.) weiter. Nach der Osterpause folgen Sindelfingen (6.5.) und Maintal-Dörnigheim (Frankfurt / 8.5.) bevor die beiden letzten Termine in Schkeuditz (Leipzig / 20.5.) und Köln (22.5.) anstehen.

Der Vormittag ist jeweils dem Vertrieb gewidmet, der Nachmittag richtet sich an Technisch orientierte Menschen - alle mit Verantwortung in beiden Bereichen dürfen jedoch auch den ganzen Tag bleiben. Ein Online-Termin am 28.5. gibt allen die Möglichkeit, sich auf den neusten Stand zu bringen, die es nicht zu einem der Vor-Ort-Termine geschafft haben.

Wie gewohnt besteht das Programm aus einem Mix von Produkt-Updates, Technik-Neuigkeiten und Wissens-Transfer mit Praxis-Bezug. Im Mittelpunkt stehen diesmal die ersten Access Points von Lancom mit Wi-Fi 7, das aktualisierte Firewall-Portfolio mit einem neuen Spitzenmodell sowie das deutlich erweiterte Switch-Angebot.

Für LANcommunity Partner, die bereits Netzwerke über die Lancom Management Cloud (LMC) verwalten, lohnt sich der Besuch der Veranstaltungen besonders: Sie können nach dem Event ein 1-Jahres-LMC-Lizenzpaket im Wert von 576 Euro netto in Anspruch nehmen. Anmeldungen für alle die bevorstehenden Termine sind hier möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

