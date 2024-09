"On The Road Again" - das singt nicht nur Willie Nelson seit 1979, sondern alle Jahre zweimal auch das Lancom-Team um Wolfram Ohn. Diese Woche ging es wieder los. Der nächste Termin ist am 26. September in Köln, danach geht es über die Schweiz am 8. Oktober nach Leipzig und über zehn andere Stationen in Deutschland und Österreich weiter. Abschloss ist am 5.12. ein Online-Termin für alle, die nicht vor Ort dabei sein konnten.

Neben Neuigkeiten für den Channel erwarten Partner und Fachhändler Produkt- und Technik-News, insbesondere im Switch- und Firewall-Portfolio. Die Erweiterung des Portfolios um einen Core-Switch (Lancom CS-8132F) kurz vor Beginn der Roadshow ist natürlich ebenfalls ein Thema.

Die jeweils eintägigen Veranstaltungen sind unterteilt in eine Vormittagssession, die speziell dem Vertrieb gewidmet ist, und einen Nachmittagsblock für technisch-orientierte Teilnehmer. Mittagessen dürfen beide Gruppen gemeinsam. Partner können an beiden Sessions oder wahlweise nur am Vor- oder Nachmittag teilnehmen.

Für LANcommunity-Partner, die bereits Netzwerke über die Lancom Management Cloud (LMC) verwalten, lohnt sich die Teilnahme an den Live-Events besonders. Sie erhalten nach dem Event gratis ein 1-Jahres-LMC-Lizenzpaket im Wert von 576 Euro netto. Weitere Informationen, alle Termine und Veranstaltungsorte und eine Anmeldemöglichkeit finden Interessierte hier. Die Teilnahme ist kostenfrei.