Lancom startet am 13. September in Berlin mit seiner traditionellen Channel-Roadshow. Bis Dezember können sich Fachhändler dann an zwölf Terminen vor Ort über Produktinnovationen, Markttrends und Geschäftschancen informieren. Im Mittelpunkt stehen die übergreifenden Themen Standortvernetzung, Netzwerkmanagement und Netzwerksicherheit. Daneben verspricht der Hersteller Neues zu Routern, Switches und Firewalls, Wi-Fi 6 im Outdoor-Bereich sowie Wi-Fi 6E, 5G und Cloud im Fokus.

Der Hersteller sagt die Durchführung aller zwölf Termine verbindlich zu. Sollte die jeweilige Corona-Situation ein Live-Format nicht zulassen, findet die Veranstaltung für die registrierten Teilnehmer virtuell statt. Für Partner, die sowieso virtuell teilnehmen möchten, ist zum Abschluss der Roadshow am 7. Dezember einen extra Online-Termin angesetzt.

Vor Ort teilzunehmen hat jedoch seine Vorteile. Unter anderem bekommt jeder Partner, der die Lancom Management Cloud bereits zur Netzwerkverwaltung nutzt, als exklusives Dankeschön einmalig ein 1-Jahres-Lizenzpaket im Wert von 576 Euro netto.

Die Roadshow startet am 13. September in Berlin Schönefeld. Weitere Stationen sind Isernhagen, Freiburg im Breisgau und Sindelfingen. Im Oktober werden Schkeuditz (bei Leipzig) und Maintal-Dörnigheim (bei Frankfurt am Main) besucht, im November Fürth, Köln, Hamburg, Kamen und Feldkirchen (bei München). Letzte Station ist am 1. Dezember in Kaiserslautern, die Online-Veranstaltung findet am 7. Dezember statt. Interessierte Händler können sich unter hier kostenfrei anmelden.

