"LANupdate@Home" hat Netzwerkausstatter seine Frühjahrs-Roadshow 2021 benannt. Reseller müssen nicht anreisen, sondern können von daheim aus an der Online-Veranstaltung teilnehmen.

An drei Terminen, am 2. oder am 17. März, beziehungsweise am 22 April 2021, werden Lancom-Vertriebspartner von dem Hersteller über die neuesten Technik-Trends und Neuigkeiten aus dem Channel informiert. Jeweils drei Sessions vormittags zwischen neun und zwölf Uhr, sowie nachmittags zwischen 14:00 und 17:00 Uhr, decken das gesamte Netzwerk- und Security-Portfolio von Lancom ab.

Präsentieren wird dort Lancom unter anderem seinen neuen 5G-Router, seinen ersten Triband Wi-Fi 6e Access Point, UTM-Firewalls sowie High-end-Aggregation-Switches. Nicht fehlen werden natürlich Vorträge über das Potential der aus der Cloud verwalteten Netzwerke, über SD-WAN und SD-Branch. Darüber hinaus erhält jeder der an der digitalen Roadshow teilnehmenden Lancom-Partner die Möglichkeit für einen persönlichen digitalen Austausch mit dem gewünschten Ansprechpartner bei Lancom.

Die Teilnahme an der Lancom-Frühjahrs-Roadshow "LANupdate@Home" ist für Reseller kostenfrei, anmelden können sie sich dafür hier.