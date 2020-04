Lancom hat mit der virtuellen Alternative zu der abgesagten Frühjahrs-Roadshow begonnen. Die ursprünglich in Vormittags- und Nachmittagsteil gegliederten Veranstaltungen in zwölf Städten werden nun mittels sieben thematisch ausgerichteten Webinaren an sieben Tagen nachgeholt. Ein möglicher Vorteil für Partner ist, dass sie sich die sie interessierenden Themen gezielt heraussuchen können.

Start der jeweils inhaltsgleichen Webinare an den angekündigten Terminen ist entweder um zehn oder um 14 Uhr. Nach dem erfolgreich über die Bühne gebrachten Update zum Partnerprogramm am 28. April 2020 steht als nächstes ein Überblick über Neuerungen rund um Router & Gateways sowie VPN-Lösungen auf der Agenda (30. April 2020). Der verspricht gerade angesichts des aktuelle hohen Bedarfs bei der Anbindung von Remote-Arbeitsplätzen interessante Einblicke.

Am 5. Mai 2020 geht es mit einem Ausblick auf die noch in 2020 erwarteten 10-Gigabit-Aggregation-Switches (Lancom XS-5110F und Lancom XS-5116QF) sowie am 7. Mai mit einem Einblick in die künftige Entwicklung bei WLAN unter dem Titel "Die Zukunft von WLAN heißt Wi-Fi 6" weiter.



Zum Glück war das Team vom Systemhaus Cramer zahlreich auf dem Top Partner Summit von Lancom Systems vertreten - sonst hätten Lancom-Geschäftsführer Stefan Herrlich (links) und Ralf Haubrich, Vice President Global Channels bei Lancom ((Mitte hinten) Mühe gehabt, alle Urkunden zu übergeben. Mit fünf ersten Platzierungen ist das Systemhaus aus Hamm definitiv der erfolgreichste Lancom-Partner 2019.

Jürgen Sonnemann nahm für ISIKOM Computer & Büroservice in der 2019 neu hinzugekommenen Kategorie Security die Auszeichnung für Platz 2 mit nach Hause ins badische Lahr.

Mario Kampen nahm für Bechtle sowohl die Auszeichnungen als einer der Top Partner von Lancom in der Kategorie WLAN als auch die als einer der am stärksten wachsenden Partner entgegen.

Netgo zeichnete sich als Lancom-Partner in der Katgeorie Cloud besonders aus. Die verdiente Urkunde dafür nahm Andreas Jeschka entgegen.

Cano Systems beschenkte sich zum 30-jährigen Firmenjubiläum 2019 selbst mit der Auszeichnung als einer der Top 3 Partner von Lancom im Bereich Network Connectivity. Dierk Pest kehrt also nicht mit leeren Händen aus Schwaben nach Recklinghausen zurück.

IT-Kontor aus Flensburg sammelte bei Lancom Punkte als Top Partner in den Bereichen WLAN und Switches und schaffte es damit auch in der Kategorie "Größtes Wachstum" auf das Treppchen. Die Urkunden nahmen Robin Borrmann und Gunnar Behrens (dritter und vierter von links) entgegen. Weil es so viele waren, musste Benjamin van Nes Ziegler (Lancom, zweiter von links) dabei helfen.

Stefan Herrlich, Lancom-CTO Christian Schallenberg, Christian Cramer (Systemhaus Cramer) und Lancom-Manager Ulrich Halka sind nach einem langen Jahr harter Arbeit bereit, die soeben vergebenen Auszeichnungen zu feiern.

Am 12. Mai 2020 zeigt Lancom-Experte Dirk Hettrich die Chancen auf, die der DigitalPakt Schule für den Fachhandel bietet. Dies dürfte insbesondere angesichts der vor dem Hintergrund der in der Coronakrise hitzig geführten Debatte über "Homeschooling" und der stärker ins öffentlichen Bewusstsein gerückten, bisher oft zögerlich vorangetriebenen, Digitalisierung im Bildungswesen interessant sein.

Weitere Termine sind der 14. und 19. Mai 2020. Dort geht es um die Lancom R&S Unified Firewalls sowie die Lancom Management Cloud (LMC). Alle Termine, Anmeldemöglichkeiten und nähere Themenbeschreibungen finden Lancom-Partnern auf der Hersteller-Website unter dem Punkt LANupdate@Home. Dort ist auch die Anmeldung ohne Partner-Status möglich.

