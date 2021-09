Zweimal musste die traditionell jeweils in Frühjahr und Herbst stattfindende Lancom-Veranstaltungsreihe für den Fachhandel coronabedingt als Online-Veranstaltung stattfinden. Jetzt wagt sich der Hersteller mit einem Hygienekonzept wieder auf Tour. Die startet schon am 14. September in München. Die Teilnahme ist für Reseller wie immer kostenfrei. Aufgrund der jeweils geltenden Corona-Schutzmaßnahmen ist die Teilnehmerzahl allerdings streng begrenzt und daher eine frühzeitige Anmeldung empfehlenswert.

Nach München besuchen die Lancom-Experten Kaiserslautern (169.), Hamburg (28.9.), Dortmund (30.9.) und Leipzig (12.10.), bevor sie über Köln (14.10), Nürnberg/Fürth (26.10.), Frankfurt am Main (28.10.) weiterreisen. Im November stehen noch das Berlin (11.11.), Freiburg (23.11.) und Stuttgart (25.11.) auf dem Terminplan.

Neue Lancom-Produkte auf der Herbst-Roadshow

Im Gepäck hat Lancom neue Router und Wi-Fi Access Points mit Unterstützung für 5G und G.Fast-Technologie. Außerdem reisen die ersten Tri-Band Access Points mit 6 GHz-WLAN (Wi-Fi 6E) durch die Republik und wird es Outdoor-geeignete Wi-Fi 6-Produkte zu sehen geben. Sein Enterprise-Switch-Portfolio erweitert Lancom durch weitere Multi-Gigabit-Access-Switches mit höherer PoE-Leistung (bis zu 90W pro Port) sowie einem günstigen Gigabit Access Switch. Außerdem präsentiert das Unternehmen im Rahmen der Herbst-Roadshow eine erste Industrial Firewall für die Hutschienenmontage und informiert zur neuen BSI-Zertifizierung sowie dem Lancom 1900EF, dem ersten VPN- und SD-WAN-Gateway am Markt, das die Zertifizierung erhalten hat. Weitere Neuerungen gibt es bei der Integration der hauseigenen Firewalls in die Lancom Management Cloud (LMC)

Die Anmeldung zum LANupdate im Herbst 2021 ist ab sofort möglich. Die Veranstaltung geht an jedem Standort jeweils von 9 Uhr 30 bis 16 Uhr 30. Über das während der gesamten Veranstaltungsreihe geltende Schutz- und Hygienekonzept informiert der Hersteller auf der LANupdate-Webseite.

