Wie in jedem Jahr hat die Lancom Systems GmbH ihre erfolgreichsten Systemhauspartner ausgezeichnet. Auf dem virtuellen Top Partner Summit 2020 wurden die begehrten Preise in den sechs Kategorien WLAN, Cloud, Network Connectivity, Switches, Security und größtes Wachstum jedoch erstmals per Video-Schalte übergeben.

In einem abwechslungsreichen Programm erhielten die 136 Teilnehmer exklusive Einblicke in die Roadmap des Herstellers und erfuhren so aus erster Hand, was sie von Lancom im Jahr 2021 erwarten können. Außerdem bot der Summit den Partnern die Gelegenheit, sich persönlich mit Uwe Neumeier auszutauschen, der im Januar 2021 die Vertriebsgeschäftsführung von Stefan Herrlich übernimmt.

Die Platinum- und Gold-Preisträger

„Unsere Partner haben auch in einem außergewöhnlichen und äußerst herausfordernden Jahr großartige Erfolge erzielt und ihr Geschäft mit unseren Lösungen und Produkten ausbauen können“, erklärt Stefan Herrlich, Geschäftsführer der Lancom Systems. „Wir gratulieren allen Preisträgern und freuen uns auf ein gemeinsames, starkes Jahr 2021.“