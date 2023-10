Heutzutage ist es äußerst selten, dass ein IT-Hersteller mit der Vorstellung eines Produkts bis zum Start einer Messe wartet. Lancom tut dies und stellt zu Beginn der it-sa eine neue wegweisende Security-Lösung vor.

Die via Cloud verwaltete Remote-Access-Software "Lancom Trusted Access Client" ist eine im Sinne der "Zero Trust"-Architektur konzipierte Lösung für den sicheren Zugang zu Applikationen in Firmennetzwerken. Damit positioniert sich Lancom als Gegenspieler zu Zscaler - mit im Gegensatz zu diesem US-amerikanischen Anbieter DSGVO-konformer Datenhaltung in deutschen Rechenzentren.

Der "Lancom Trusted Access Client" ist vollständig in die "Lancom Management Cloud" integriert, dadurch erfolgt die die Inbetriebnahme und Konfiguration dieser Client-Software durch ein einfaches und schnelles Ausrollen neuer Remote Access-Verbindungen - ohne den physischen Eingriff eines Systemadministrators. Dabei passt sich diese-Lösung laut Lancom dynamisch an die steigenden Sicherheitsanforderungen der Kunden an.

Sie unterstützt sowohl den klassischen Netzwerkvollzugriff als VPN-Client - mit zentraler Steuerung - wie auch die Migration zu einer Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur mit umfassender Netzwerksicherheit. Bevor ein Benutzer mit seinem Endgerät Zugriff auf die Unternehmensressourcen erhält, prüft das System dessen Endpoint-Sicherheit bezüglich Betriebssystemversion, Virenschutz und lokale Firewall überprüfen. Jeder Einlass begehrender User muss zudem seine Identität nachweisen - via Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder mit Hilfe einer Authentifizierungs-App auf seinem Smartphone.

Nach Angaben des Anbieters eignet sich der "Lancom Trusted Access Client" für Firmen aller Größen - angefangen bei kleineren Gewerbebetrieben bis hin zu großen Enterprise-Kunden. Ein funktionierende Active Directory-Struktur ist dabei nicht unbedingt Voraussetzung. Die Kosten für die Benutzung dieser Cloud-basierten Software von Lancom beginnen bei fünf Euro pro Monat und User - je nach Laufzeit des Abonnements (ein, drei oder fünf Jahre) und der Anzahl der gebuchten Client-Lizenzen. Zur allgemeinen Verfügung wird die Lösung ab November 2023 stehen.

So erhalten interessierte Lancom-Partner noch ein wenig Zeit, um sich über dieses Produkt von Lancon noch ausführlichst informieren zu lassen. In insgesamt sieben Videos demonstiert der Hersteller, wie "Lancom Trusted Access Client" erfolgreich vertrieben werden kann.

Zu den Pilotkunden des "Lancom Trusted Access Client" dürfte Rohde und Schwarz gehören - die Muttergesellschaft von Lancom.

