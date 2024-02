Der deutsche Netzwerkhersteller Lancom Systems will auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona in dieser Woche einen Einblick in sein künftiges Wi-Fi-7-Portfolio geben. Im Sommer dieses Jahres sollen erste Geräte auf den Markt kommen, teilte das Unternehmen mit.

Mobile World Congress 2024

Auf dem Stand der Muttergesellschaft Rohde & Schwarz (Halle 5, Stand 5A80) will das Unternehmen die beiden Wi-Fi-7-tauglichen Access Points (APs) LX-7300 und LX-7500 präsentieren. Sie bieten neben den Wi-Fi-7-Funktionen wie Multi-Link Operation (MLO), Multi-RU und Puncturing zusätzliche Features wie Scan-Radio, redundante PoE-Versorgung (nur LX-7500) sowie intelligentes Energiemanagement.

Besonderen Wert legt Lancom darauf, dass die Firmware aus Deutschland stamme und damit "garantierte Backdoor-Freiheit" biete. Das Gehäuse habe man ebenfalls neu entworfen. Dank seiner integrierten Montagesicherung soll es Gelegenheitsdiebstähle erschweren.

Lancom hat sich außerdem das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. So sei der Energieverbrauch Dank einem Sustainability Mode niedriger. Dazu kommen Energiemonitoring, umweltfreundliche Verpackungen sowie ein optimierter Lieferumfang mit weniger Verpackungsmüll und Elektroschrott. Das Gehäuse lässt Lancom aus 100 Prozent recyclebaren Materialien ohne verklebte Einzelkomponenten herstellen.

Software-seitig sollen die neuen APs Zero-Touch-Inbetriebnahme, Auto-Config, 24/7 Monitoring & Alerting sowie eine Erkennung von Anomalien im WLAN über die Lancom Management Cloud bieten.