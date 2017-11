Systemhaus Cramer hat gleich zwei Preise als "Top Partner 2017" von Lancom erhalten: Einen im Marktsegment "WLAN" und den anderem im Bereich "Network Connectivity" - und das bereits das fünfte Jahr hintereinander! Der dritte Lancom-Award als "Top Partner 2017" ging an alcera Kommunikationstechnik - für besonders starkes Wachstum.

In allen drei Kategorien wurden auch die Zweit- und Drittplatzierten prämiert, so zum Beispiel auch die Sievers-Group. Das Osnabrücker Systemhaus bewarb sich zum ersten Mal um die Lancom-Awards und landete gleich auf dem zweiten Platz in der Kategorie "WLAN". Das inhabergeführte IT Systemhaus mit derzeit 300 Mitarbeitern bietet unter anderem Lösungen für Daten- und Telekommunikation. Cloud-Lösungen sowie Managed Services runden das Angebot von Sievers ab. Rang drei im Bereich "WLAN" belegte proLogistik. Der Systemintegrator im Logistikbereich wurde damit zum vierten Mal in Folge in eine der besten Funkpartner von Lancom ausgezeichnet.

Lesetipp: Lancom-Umtauschaktion für All-IP-Router

Über Platz zwei in der Kategorie "Network Connectivity" durfte sich CompuGroup Medical Deutschland freuen. Das Unternehmen, das Arztpraxen sicher vernetzt, ist bereits seit vielen Jahren ein treuer Lancom-Partner. Auf Rang drei im Bereich "Network Connectivity" rangiert bei Lancom L und M Business. Der IT-Dienstleister aus dem Norden offeriert Netzwerk- und Security-Lösungen. Darüber hinaus berät L und M Kunden bei der Umsetzung der aktuellen Datenschutzrichtlinien, etwa der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

» Rechtsseminar zur DSGVO Nach unserem Rechtseminar am 18. Januar 2018 können Sie dem Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018 gelassen entgegenblicken. Hier anmelden!

Den zweiten Platz in der Kategorie "Wachstum" erreichte Gasser. Dieser langjährige Lancom Solution Partner (LSP) hat sich auf Dienstleistungen rund um die digitale Infrastruktur und WLAN spezialisiert hat. Zum drittschnellst wachsenden Partner kürte Langom Nägel + Köpfe.

"Mit den Awards zeichnen wir diejenige unsere Partner aus, die herausragende Erfolge erzielen und ihr Geschäft mit uns überdurchschnittlich steigern", beschreibt Lancom-Vertriebsleiter Christian Sallmann die Kriterien für die Preisvergabe. "Dass 2017 wieder viele unserer langjährigen Top-Partner unter den Gewinnern sind, unterstreicht, wie sehr sich eine langfristige Partnerschaft mit uns lohnt. Wir gratulieren allen Preisträgern und freuen uns auf viele weitere gemeinsame und erfolgreiche Jahre", mit diesen Worten schloss Sallmann die zweitägige Lancom-Partner-Veranstaltung in Köln ab.

Lesetipp: Lancoms Verkaufswettbewerb für Switche