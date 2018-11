Auf seinem Top Partner Summit in Nürnberg Ende Oktober hat Lancom Systems die erfolgreichsten Systemhauspartner ausgezeichnet. Erstmals wurde in den beiden höchsten Partnerstufen Gold und Platinum nach jeweils fünf Einzelkategorien unterscheiden: WLAN, Network Connectivity, Switches, Cloud und Wachstum. Außerdem wurde ein "Newcomer des Jahres" geehrt.

Auf der Veranstaltung nutzten über hundert Platinum- und Gold-Partner des Herstellers die Möglichkeit zum Austausch mit Geschäftsführung, Product Line Managern und Vertriebsteam. Andere Partner haben auf der derzeit laufenden Herbst-Roadshow des Herstellers Gelegenheit, sich zu neuen Entwicklungen zu informieren. Die nächsten Stationen sind Stuttgart (6.11.), Frankfurt am Main (8.11.) und Berlin (20.11.). Die Tour endet am 22. November 2018 in Hannover.

In Nürnberg ausgezeichnet wurden in der Kategorie WLAN der Lancom Platinum Partner Schnorbus-IT aus Geseke im Landkreis Soest (Nordrhein-Westfalen) und der Gold-Partner Systemhaus Krick aus Bad Oeynhausen (ebenfalls NRW). In der Kategorie Network Connectivity waren die früher vom Hersteller schon mehrfach für hervorragende Leistungen ausgezeichnete QOSIT Informationstechnik aus Siegen und sowie die Reitzner AG aus Dillingen an der Donau.

Das Systemhaus Cramer hat 2018 ebenso wie schon 2017 wieder zwei Awards von der Veranstaltung mit nach Hamm nach Hause nehmen können. Es ist 2018 erfolgreichster Lancom-Platinum-Partner in den Bereichen Switches und Cloud. Das Unternehmen wird aber nicht nur von seinen Herstellern geschätzt: 2017 erhielt es nach einer breit angelegten Umfrage von IDG Research Services unter COMPUTERWOCHE-Lesern die Auszeichnung als kundenfreundlichstes Systemhaus Deutschlands 2017 in seiner Umsatzklasse und zudem den Award für die höchste Weiterempfehlungsrate.

Bei den Gold-Partnern wurden die Bluenetdata GmbH aus Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis als erfolgreichster Lancom-Switch-Partner 2018 und das Service-Center Emmel aus Husum als erfolgreichster Lancom-Cloud-Partner 2018 ausgezeichnet. Die bestplatzierten Fachhandelspartner von Lancom in der Kategorie Wachstum sind 2018 Communisystems-Care aus Leipzig und Dinzl IT aus dem fränkischen Schillingsfürst. Als Zweit- und Drittplatzierte wurden zudem Sievers - SNC, Thiwico, Kiene IT Service & Consulting, CompuGroup Medical Deutschland, D-Consult, JoJo Informationstechnik, Johansen Network Solutions, Netgo, Köditz-Datensysteme, Fly-Tech und B&C BüroCommunikation geehrt.

Als Newcomer des Jahres zeichnete Lancom die Firma Horus-Net aus. Das Unternehmen aus Remagen legt einen Schwerpunkt auf die Betreuung der Netzwerke von Schulen und überbrückt die Diskrepanz zwischen den Anforderungen an das Netz und den verfügbaren Mitteln durch intelligente Managed Services. Wie es damit erfolgreich arbeitet, legte es unter anderem auf dem Systemhauskongress CHANCEN Ende September in Düsseldorf dar und kann hier nachgelesen werden.