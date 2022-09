Anfang September hat Lancom auf seinem Partner Summit in Frankfurt am Main 140 bedeutenden Partnern einen Ausblick auf Roadmap und Strategie gegeben sowie Impulse für deren strategische Geschäftsentwicklung vermittelt. Außerdem gab es Updates zu den Entwicklungen in den Bereichen Netzwerksicherheit, Standortvernetzung und Netzwerkmanagement sowie zur digitalen Geschäftstransformation und der Digitalisierung in Bildungswesen und der öffentlichen Verwaltung. Die Möglichkeit zum direkten Austausch nutzte Lancom, um Anregungen und Anforderungen der Partner aufzugreifen.

Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung fand auch die Verleihung der Lancom Partner Awards statt. Sie wurden in acht Kategorien vergeben: Standortvernetzung, Digitale Schule, Netzwerksicherheit, Netzwerkmanagement, Technologie, Health­care, Carrier & MSP sowie Multinational Carrier. Mit dem Partner of the Year (für die niederländische Firma Lumiad B.V.) und dem Distributor of the Year (für Kappa Data Poland) gingen 2022 auch zwei Auszeichnungen an Partner außerhalb Deutschlands.

"Unsere mehr als 20 Jahre währende Erfolgsgeschichte haben wir zu großen Teilen unseren über 7.000 Partnern zu verdanken, die in enger Zusammenarbeit mit uns diesen Erfolg erst möglich gemacht haben", sagte Geschäftsführer Uwe Neumeier. "Wir investieren kontinuierlich in kurz-, mittel- und langfristiges Wachstum und den Erfolg unserer Partner. Angesichts der unglaublichen Vielfalt und des Know-hows unserer Partner sehen wir weiterhin ein enormes Potenzial.