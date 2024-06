Um den engen Kontakt zum Channel zu halten, geht Lancom zweimal im Jahr auf Roadshow und lädt ausgewählte Partner einmal im Jahr zum Partner Summit ein. Der fand dieses Jahr in Mainz statt - und gipfelte in einer stimmungsvollen Fahrt mit feierlichem Dinner auf der "MS Godesburg". Dabei wurden auch die Partner Awards verliehen - dieses Jahr in elf Kategorien.

Zuvor hatten die Lancom-Partner von Geschäftsführer Ralf Koenzen ein Strategie-Update bekommen und Robert Mallinson kennengelernt, der seit Ende 2023 als Vertriebsleiter (CSO) bei Lancom ist. Außerdem erhielten sie einen Einblick in das erweiterte Switch-Portfolio, Neuerungen beim Thema Network Access- und der Security-Lösungen Lancom Trusted Access sowie dem Angebot für den öffentlichen Sektor.

Für Impulse über den Tellerrand hinaus sorgte Lancom mit Vorträgen der Gastredner Dirk Ramhorst (CIO von Evonik) und Pamela Krosta-Hartl, Leiterin Corporate Development des Zentrums für Digitale Souveränität (ZenDiS).