Mit dem Förderprogramm "Digital-Turbo" richtet sich Lancom Systems an kleine bis mittelgroße Unternehmen und verspricht ihnen schnelle und unbürokratische Unterstützung bei ihren Digitalisierungsprojekten im Netzwerkbereich. Mit seiner Aktion will der Hersteller eine "schlanke Alternative und Ergänzung" zu staatlichen Förderinitiativen für die Digitalisierung im Mittelstand" wie go-digital und Digital Jetzt in Deutschland, "KMU Digital" in Österreich und diverse Förderprogramme in der Schweiz bieten. Das Lancom-Programm richtet sich an KMU in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Abwicklung erfolgt über qualifizierte Lancom-Partner.

Im Rahmen des Programms erhalten Unternehmen eine kostenlose Infrastrukturberatung sowie Sonderkonditionen auf Lancom-Produkte. Gefördert werden Projekte auf Basis des gesamten Netzwerk- und Security-Portfolios von Lancom. Das Beratungsgespräch ist für Firmen immer kostenlos. Ab 7.000 Euro Projektvolumen erhalten sie zudem vom Hersteller einen Bonus in Höhe von 400 Euro. Der erhöht sich ab einem Projektvolumen von ab 15.000 beziehungsweise 30.000 Euro auf 1.000 respektive 2.500 Euro.

Interessierte Unternehmen können über das Online-Formular auf der Lancom-Webseite Kontakt mit dem Vertrieb des Herstellers Kontakt aufnehmen. Der führt eine erste Bedarfsanalyse durch und wählt den Lancom-Partner aus, der fachlich und räumlich für die Beratung und Umsetzung des Projekts am besten geeignet ist und vermittelt ihm den Kontakt zu dem an der Förderung interessierten Unternehmen. Voraussetzung ist, dass teilnehmende Unternehmen ihren Firmensitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben.