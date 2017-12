Nicht nur der Name "LANcommunity" ist neu, auch die Partnerstufen tragen geänderte Bezeichnungen, nämlich ganz klassisch: Bronze, Silber, Gold und Platin. Erstmals enthält das Partnerprogramm von Lancom auch ein "Deal Registration"-Tool mit Projektschutz sowie ein Loyalty-Programm mit Bonuspunkten samt dazugehörigem Prämienshop.

Die Mitgliedschaft in der "LANcommunity" ist im Prinzip kostenfrei, auf der Bronze-Stufe wird lediglich ein jährlichen Umsatz mit Lancom-Lösungen im Wert von mindestens 1.000 Euro vorausgesetzt. Der Nachweis dafür muss erst 2019 nachgewiesen werden. Kosten für Schulungen und Zertifizierungen fallen ab dem Silber-Level an, dafür steigen die Rabatte für derartige Trainings von 30 Prozent (Silber), über 40 Prozent (Gold) bis 50 Prozent (Platin) an. Silber-Partner müssen 8.000, Gold-Partner 30.000 und Platin-Partner 100.000 Euro Mindestumsatz jährlich mit Lancom-Produkten erzielen.

Selbstredend steigt dafür auch die Menge der von Lancom stark subventionierten Demo-Geräte mit der Partnerstufe an, gleiches gilt für die Nachlässe (28 bis 38 Prozent) bei verkauften Lancom-Systemen. Außerdem hat der Hersteller seinen technischen Support für seine Partner massiv ausgebaut - etwa in Form von garantierten Reaktionszeiten.

Boni und Prämien

Außerdem können Lancom-Partner aller Couleur am Bonuspunkteprogramm teilnehmen. Dort sammeln sie Punkte für erzielte Umsätze, für die Teilnahme an Promotion-Aktionen, an Messen, Roadshows und Webinaren, ferner Zertifizierungen und für das Anmelden von Kunden-Projekten ("Deal-Registration").

Die dabei gesammelten Punkte können Partner im Prämienshop in "Lancom Management Cloud"-Lizenzen, in Service-Leistungen, Trainings und Schulungen, in Soft- und Hardware oder auch in "Give-aways" eintauschen.

Außerdem wird Lancom seinen aktiven Partner ab 2018 weit höhere Werbekostenzuschüsse (WKZ) als bisher gewähren. Ferner können Reseller des Netzwerkherstellers die "Lancom Management Cloud" 30 Tage lang bei ihren Kunden nutzen, erst nach einem Monat wird dieser Service für den Kunden kostenpflichtig. So geht der Fachhändler kein Risiko ein, weil er in 30 Tagen sicherlich die Hotspots für seinen Kunden ausgerollt hat. Möchte der Kunde diese Hotspots nun weiterhin von seinem Lancom-Partner managen lassen, dann muss er eben für Lancom Management Cloud extra bezahlen, und dem Partner kann auf diese Weise ansehnliche Margen erwirtschaften.

Partnerportal im Aufbau

Mitte 2018 soll schließlich das neue einheitliche Partnerportal online gehen, aber selbstredend können Partner schon vorher auf der Lancom-Website ihre Kundenprojekte anmelden ("Deal Registration").

"Wir blicken auf 15 erfolgreiche Jahre mit unserem Channel-Programm LANvantage zurück, in denen wir und unsere Partner eine beeindruckende Entwicklung gesehen haben. Mit LANcommunity tragen wir diesem Wachstum und den gemeinsamen Potenzialen für die Zukunft Rechnung. Vielfältige neue Elemente und eine verbesserte Margensituation bieten unseren Partnern einen perfekten Rahmen für ihre weitere erfolgreiche Geschäftsentwicklung", so freut sich Stefan Herrlich, Geschäftsführender Gesellschafter bei Lancom, auf den Start des neuen Partnerprogramms.

Aktuell arbeitet Lancom allein in Deutschland mit 6.600 Partnern zusammen: Rund 6.000 von ihnen befinden sich auf dem Bronze-Niveau, 500 tragen das Silber-Emblem, 130 werden von Lancom als Gold-Partner geführt und 30 Systemhäuser dürfen sich mit dem Platin-Status schmücken.

