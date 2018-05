Die Avast Software s.r.o. mit Sitz in Prag will intensiver mit Systemhäusern in Deutschland zusammenarbeiten. Lars Gommermann soll sich um die Region Südwest kümmern und dort insbesondere den Aufbau neuer Partnerschaften mit den dortigen Systemhäusern vorantreiben.

Mit Lars Gommermann erweitert Avast das hiesige B2B-Team und will mit ihm den Channel-Vertrieb im deutschsprachigen Raum stärker ausbauen. Der gelernte Industriekaufmann verfügt über mehrjährige Erfahrung und wertvolle Kontakte in der Branche. Zuvor arbeitete Gommermann rund fünf Jahre für den Value-Added-Distributo Tim AG in Wiesbaden. Als Channel Development Manager war er schwerpunktmäßig für die Weiterentwicklung und Akquisition von Partnern zuständig.

"Wir verzeichnen eine permanent steigende Nachfrage von Systemhäusern und Managed-Service-Providern", erklärt Thomas Hefner, Senior Sales Manager DACH bei Avast. "Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, muss unser Team wachsen und ich freue mich sehr, dass wir mit Lars Gommermann einen engagierten Mitarbeiter mit fundierter Erfahrung im Channel an Bord haben. Er wird uns tatkräftig dabei unterstützen, unsere Position im Bereich Security und Remote Management weiter voranzutreiben."

