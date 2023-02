Leaseweb hat mit René Lazar einen Vertriebsmanager mit internationaler Expertise als neuen Vertriebsleiter gewonnen. Robert Zilliger, der diese Position seit Frühjahr 2020 inne hatte, wechselte im November zu Ionos Cloud. Er ist dort nun Head of Account Management.

Lazar bringt für seine Aufgaben bei Leaseweb über 25 Jahre internationale Erfahrung in der Branche mit. Zuletzt war er bei Verizon für den indirekten Vertrieb in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und Irland verantwortlich. Frühere Stationen waren im Direkt- und im Partnervertrieb bei Colt Technologies, BT Global Services, T-Systems und Ericsson.

Bei Leaseweb soll Lazar das soeben überarbeitete Channel-Partner-Programm umsetzen. Das im Januar 2023 vorgestellte Programm "soll Partnern dabei helfen, ihren Kunden komplexe, maßgeschneiderte, DSGVO-konforme und zertifizierte Cloud- und Infrastrukturdienste anbieten zu können." Leaseweb bewirbt es als Möglichkeit, das bestehende Portfolio an Dienstleistungen, und Managed Cloud Services weiterzuentwickeln. Im Gegensatz zu dem 2020 vorgestellten Programm, dass auf eine Einteilung in mehrere Partnerstufen verzichtete, ist das neue Channel-Programm von Leaseweb ganz klassich in vier Stufen - Reseller sowie Silver-, Gold- und Diamond-Partner - untergliedert.

"Leaseweb ist mit 25 Standorten und einem globalen privaten Netzwerk einer der weltweit führender Anbieter von Infrastructure-as-a-Service", sagt Lazar über seinen neuen Arbeitgeber. "Kunden aus dem In- und Ausland benötigen zwingend einen lokal ansässigen Anbieter, der sich den Grundprinzipien der DSGVO verpflichtet hat und seine Leistungen nach deutschem und europäischem Recht erfüllt."

Er freue sich auf die Aufgabe gemeinsam mit dem Sales Team "Leasewebs flexible und sichere Cloudlösungen am Markt strategisch zu platzieren" und sowohl den Channel- als auch den Direktvertrieb zu stärken. Marcus Busch, Geschäftsführer von Leaseweb in Deutschland, ist zuversichtlich, dass das gelingt: "Mit René Lazar gewinnen wir einen erfahrenen Vertriebsprofi, der uns dabei unterstützen wird, Leasewebs Cloud- und Hosting-Portfolio sowohl über den Channel als auch über den Direktvertrieb zu positionieren."

Busch sieht den Cloudmarkt in Deutschland in einer spannenden Phase. "Die DSGVO und Gaia-X verändern den Markt grundlegend. Es bieten sich neue Chancen, insbesondere für den Mittelstand und für Systemhäuser, die auf zertifizierte Hybrid Cloud-Lösungen großen Wert legen."

Bereits vor zwei Jahren hatte der niederländische Cloud- und Web-Provider angekündigt, dass sich der Fokus des Geschäfts in Deutschland hin zu regionalen MSPs und Systemhäusern verschieben soll. Dabei hat man offenbar nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Sonst wären die im Januar gestartete Re-Branding-Kampagne und die Modifizierung des Partnerprogramms nicht erforderlich gewesen.

Neues Partnerprogramm von Leaseweb

Das neue Partnerprogramm bietet beben finanziellen Anreizen laut Leaseweb "aktive persönliche Beratung, exklusive SLAs, beidseitige Lead-Generierung, kostenfreie Teststellungen für Kundenprojekte, gemeinsame Marketing- & Vertriebsinitiativen, Trainings & Workshops sowie 24/7-Support." Ivo Költze, Channel Business Developement Manager bei Leaseweb Deutschland, betonte bei der Vorstellung des neuen Programms die Bedeutung automatisierter Prozesse, verlässlicher Performance der Infrastruktur und des Vertrauen in die konstruktive, gemeinsame Zusammenarbeit.

"Speziell im Systemhausgeschäft, das für mittelständische Unternehmen wichtig ist, kennt man den Wert sicherer und zertifizierter Infrastruktur aus Deutschland. Oft bekommt der Anbieter den Zuschlag, der nicht nur fachlich und preislich überzeugt, sondern dem auch zugetraut wird, die Lösung adäquat zu betreiben", analysiert Költze. Die Channel-Partner und deren Mitarbeiter sehe Leaseweb als Erweiterung seines Lösungsportfolios. "Nur die enge, kooperative und persönliche Zusammenarbeit wird zu erfolgreichen Kundenprojekt-Lösungen und zu gemeinsamem Wachstum führen", so Költze weiter.

Mehr zum Thema

Die channelfreundlichsten Cloud-Provider 2022

Fünf Cloud-Trends für 2023

Plusserver: "Wir sind nun eine Channel-Company“

Neue Services für die Azure Cloud