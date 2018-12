Mit dem von Tech Dataangebotenen InTouch-Service können Vertriebspartner ihren Kunden die gewünschte Hard- und Software relativ rasch auf Leihbasis zur Verfügung stellen. Zusatzleistungen wie Installation, Schulung, Wartung und Post-Sales-Support, zum Beispiel Update- und Uprade-Services, lassen sich über Tech Datas E-Commerce-System "InTouch" ebenfalls in den Leasingvertrag einbinden.

Dabei dürfen Produkte unterschiedlicher Hersteller bunt gemischt "geleast" werden, vorausgesetzt, ein Produkt der Hersteller HP Inc., Lenovo Clients, Microsoft Surface, Apple, Samsung Mobiles oder Huawei Mobiles ist im Warenkorb enthalten. Tech Datas "Leasing-as-a-Service"-Konzept deckt den gesamten Technologie-Lebenszyklus ab - von der Beschaffung und Implementierung über das Management bis hin zum End-of-Life-Recycling.

Oliver Kaiser, Director Marketing & Chief Digital Officer bei Tech Data Deutschland & Österreich, freut sich bereits, über die automatisierte Leasingplattform Partner und ihren Endkunden schnell und problemlos mit Hard- und Software auf Leihbasis versorgen zu können. "Unternehmen und der öffentliche Sektor profitieren gleichermaßen von der Umstellung ihrer IT-Kosten von Kapital- auf Betriebsaufwendung. Sie erhalten mehr Planungssicherheit und maximale Effizienz durch den Einsatz modernster Technologie."

Außerdem glaubt Kaiser, dass sich mit derartigen Angeboten höhere Margen erzielen lassen, weil die Kosten nicht sofort in voller Höhe auftauchen, sondern sich über einen längeren Zeitraum verteilen: "Die gestärkte Beziehung zu den Endkunden sowie die Chancen auf langfristige Wiederholungsgeschäfte und Aufträge für IT- Technologie-Auffrischungen sehe ich als klare Mehrwerte für unsere Vertriebspartner", so der Tech Data-CDO weiter.

Mehr Infos zu dem Leasing as a Service-Angebot von Tech Data erhalten Sie auf der Website des Distributors und im unteren Video.