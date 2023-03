Im Geschäft mit mobilen Lösungen steckt viel Potenzial. Dabei geht das Geschäft weit über den reinen Hardware-Verkauf hinaus. "IT-Sicherheit ist heute ganz klar ein zentraler Wirtschaftsfaktor und damit steigt auch das Bedürfnis nach sicheren mobilen Lösungen", erklärt Tuncay Sandikci, Director MX B2B bei Samsung, auf der Partnerkonferenz "SamsungNet:works 2023".

Um diese Wachstumsmöglichkeiten besser erschließen zu können, haben Distributoren, Systemhäusern, Resellern und Integratoren die Partnerkonfernz zu einem intensiven Austausch genutzt.

Im Mittelpunkt des Lösungsgeschäfts steht nach wie vor die Security- und Administrationsplattform "Knox". Mit den für branchenspezifischen Anwendungen offenen APIs lässt sich Knox an die jeweiligen Kundenanforderungen anpassen, egal ob Großunternehmen, mittelständischer Betrieb oder Behörde. Samsung-Partner können so ihren Kunden eine Lösung anbieten, die sowohl die Firmensicherheit als auch die Verwaltung und das Lifecycle-Management der mobilen Geräte unterstützt.

Dynamik bei robusten Geräten

Um die Einstiegshürden für das Partnerprogramm zu senken, hat Samsung nun dem bisher dreistufigen Partnerprogramm eine weitere Stufe hinzugefügt: Neben Silber, Gold und Platin ergänzt nun "Authorized Partner" als Einsteigerstufe das Programm. Zudem hat Samsung neue Trainingsmodule für die Knox Academy aufgesetzt und veranschaulicht in industriespezifischen Use Cases die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten seiner smarten Produkte und Services. Dazu gehören auch die Partnerschaften mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und Google. Mit unserem Partnerprogramm unterstützen wir das Engagement von Unternehmen, die bereit sind, in neue Geschäftsfelder zu investieren sowie Know-how und Ressourcen aufzubauen", erläutert Michael Vorberger, Head of B2B Open Market Sales bei Samsung. Gepaart mit einem ganzheitlichen Lösungspaket aus Beratung, Hard-, Software und Services könne man so Neukunden generieren und gemeinsame Projekte in Erfolgsgeschichten umwandeln.

Sein Kollege Tuncay Sandikci verweist auf weitere Wachstumsfelder: "Neben IT-Security sehen wir viel Dynamik bei Rugged-Geräten für den Außeneinsatz oder andere anspruchsvolle Umgebungen", ergänzt er.

Im Rahmen der Channel-Veranstaltung kürte Samsung die Partner des Jahres 2022 und vergab insgesamt elf Awards. Zu den prämierten Unternehmen gehören Cancom, BPV, Netgo, Hermann Müller Elektrogrosshandel, Everphone, Komsa, Jarltech, Vodafone, Deutsche Telekom und Secusmart. Ergänzt wurde das Programm durch eine Diskussion von Branchenexperten unter dem Motto "Art meets Business" über den sicheren Handel von Kryptocoins und NFTs digitaler Kunstwerke und deren Potenzial für neue Geschäftsmodelle.

