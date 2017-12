Stühlerücken bei Lenovo: Stefan Engel, bisher Vice President und General Manager Central Region bei Lenovo, wird ab ersten Januar bei dem chinesischen Hersteller für das internationale Monitorgeschäft verantwortlich sein.

Engel hat seit Juni 2017 bereits ein EMEA-Team für diese Business Unit aufgebaut und soll nun in der neuen Funktion das weltweite Geschäft mit Displays vorantreiben. Er berichtet direkt an Eric Yu, Vice President & General Manager der SMB Business Segment PCSD bei Lenovo.

Mirco Krebs übernimmt Gesamtverantwortung für DACH

In seine Fußstapfen tritt Mirco Krebs. Er wird General Manager und Territory Leader der PCSD (PC and Smart Devices Group) DACH. Die PC and Smart Devices Group von Lenovo umfasst das Geschäft mit allen Client PCs und Notebooks sowie Tablets und Augmented und Virtal Reality Devices. Mirco Krebs ist seit Juni 2014 bei Lenovo und verantwortet bereits seit Juni 2017 das PC- und Smart Devices Geschäft in Deutschland und Österreich als Market Leader. Ab 1. Januar 2018 übernimmt er nun mit der Schweiz die Gesamtverantwortung für die Region DACH. Patrick Roettger berichtet in seiner Funktion als General Manager Schweiz der PCSD ab 1. Januar 2018 an Mirco Krebs. Mirco Krebs berichtet wiederum an Francois Bornibus, President EMEA der PCSD.