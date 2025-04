IT-Konzern Lenovo verändert seine Führungsstruktur in Deutschland und Österreich. Dazu hat Oliver Rootsey mit Wirkung zum 1. April 2025 die Funktion des Executive Director und General Manager Deutschland und Österreich (GAT) übernommen, während der General Manager für die DACH-Region, Mirco Krebs, zusätzlich zum Chief Commercial Officer (CCO) EMEA ernannt wurde. Mit der Neuausrichtung soll der Fokus von Lenovo auf langfristige Stabilität, Kundenorientierung und operative Exzellenz unterstrichen werden.

Kommissarische Leitung des Channels

In seiner neuen Position als CCO EMEA verantwortet Mirco Krebs neben seiner Funktion als General Manager DACH künftig auch die kommerzielle Ausrichtung in der gesamten Region EMEA. Damit will sich Lenovo in der DACH-Region und europaweit enger mit seinen Partnern vernetzen und gemeinsame Wachstumschancen eröffnen.

Oliver Rootsey ist seit 2005 bei Lenovo und war zuletzt als Sales Director Channel SMB für Deutschland und Österreich zuständig. Er verantwortete dabei den Vertrieb aller Geschäftsbereiche über die Channel-Partner in der Region - von PCs über Infrastruktur bis hin zu Services. Er trieb insbesondere die Umsetzung der Lenovo-360-Strategie maßgeblich voran, so Lenovo weiter. Bis zur Neubesetzung der Channel-Leitung führt Rootsey diesen Bereich übergangsweise weiter.

"Oliver ist seit vielen Jahren eine feste Größe bei Lenovo und hat in unterschiedlichen Positionen umfassende Erfahrung gesammelt", bestätigt Mirco Krebs. "Seine analytischen und vertrieblichen Fähigkeiten sowie seine tiefe Marktkenntnis machen ihn zum idealen Manager für unser Geschäft in Deutschland und Österreich. Ich bin überzeugt, dass er in seiner neuen Rolle auf diesen Stärken aufbauen und die äußerst erfolgreiche Entwicklung unserer Region gemeinsam mit dem gesamten Team auf die nächste Ebene bringen wird. Ich freue mich sehr, diese nächste Phase gemeinsam mit ihm zu gestalten."