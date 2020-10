Der chinesische Hersteller Lenovo hat sechs neue Modelle der ThinkBook-Reihe für seine „Work-from-Anywhere“-Welt vorgestellt. Gerade KMUs müssten die neue Realität annehmen, dass die aktuellen Geschäftsmodelle eine größere Flexibilität in Sachen Fernarbeit bei den Mitarbeitern bedingen, so Lenovo. Dafür wurde das neue ThinkBook-Portfolio geschaffen, intuitiv zu bedienende Business-Notebooks mit Funktionen für mehr Produktivität und effektive Zusammenarbeit.

Ein Highlight beim Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 i sind die im Laptop verstaubaren drahtlosen Kopfhörer, die sich beim Aufbewahren automatisch aufladen und beim Herausnehmen selbständig verbinden. Ausgestattet mit Stummschaltung, zwei Mikrofonen und Geräuschunterdrückung sollen sie Online-Besprechungen verbessern. Als Speicher können Festplatte und SSD oder auch zwei SSD betrieben werden. „Always on“ sorgt dafür, dass E-Mails auch bei geschlossenem Deckel ankommen und ein Service-Hotkey hält im Fall der Fälle Gerätedetails, wie die Seriennummer bereit und verbindet direkt mit dem Lenovo-Support.

Das gemeinsam mit Intel entwickelte ThinkBook 13s Gen 2 i wurde auf die Anforderungen der Intel Evo-Plattform abgestimmt und erfüllt deren Anforderungen in Bezug auf Hardware und die Geräte-Reaktionsfähigkeit wie etwa sofortiges Aufwachen, Akkulaufzeit und Schnellladung. Thunderbolt 4, optionaler PCIe Gen 4-Speicher und das Akku sorgen für Produktivität während eines gesamten Arbeitstages. Das hochauflösende 13,3-Zoll-Display WQXGA-Display mit 16:10-Seitenverhältnis und ultraschmalen Rändern ist optional auch als Touchscreen erhältlich. Auch hier sorgt intelligente Audiotechnik für verbesserte Online-Besprechungen, da die Mikrofone zwischen drei verschiedenen Audiomodi umschalten können.

Beim ThinkBook 14s Yoga i öffnet sich die Notizen-App automatisch, wenn der integrierte Smart Pen herausgezogen wird. Die Leistung der neuesten Intel Core-Prozessoren und die Flexibilität des Yoga ermöglichen einen nahtlosen Übergang zwischen den diversen Modi, Thunderbolt 4 und USB-C-Anschlüsse verknüpfen schnelle Peripheriegeräte und Monitore. Als Besonderheit ist das 14s Yoga in einer limitierten Version in Abyss Blue erhältlich.

Lenovo stellt außerdem den ThinkVision T27hv-20 USB-C Hub-Monitor mit ergonomischem Hub-, Neige-, Schwenk- und Drehfuß sowie Display Control Center vor. Er wurde für Hybrid-Arbeitsmodelle entwickelt und hat daher eine verschließbare FullHD-Webcam mit Infrarot-Unterstützung, zwei geräuschunterdrückende Mikrofone und Lautsprecher verbaut, um Nutzer problemlos an Konferenzen teilnehmen lassen zu können.

Der 27-Zoll-Monitor hat Smart Guard in die Kamerafunktionen integriert, das den Bildschirm unscharf stellt, wenn sich der User wegbewegt, wegsieht oder jemanden erkennt, der dem Nutzer über die Schulter schaut. Wenn man sich vom Schreibtisch entfernt, schaltet Smart Energy den Bildschirm aus - um Energie zu sparen und Daten zu schützen. Ein Rotlicht an der Kamera signalisiert Kollegen oder Familienmitgliedern, dass Sie sich gerade in einer Konferenzschaltung befinden.

Weitere Neuheiten, Termine und Preise

Ebenfalls angekündigt wurden Modelle mit AMD Ryzen Prozessoren der 4000er Serie sowie die aktualisierte ThinkPad E-Serie für KMUs. Darunter das ThinkBook 15p i mit Nvidia GTX 1650Ti-Grafik und X-Rite Pantone-zertifiziertem Bildschirm, das ThinkBook 15 Gen2 AMD mit CPUs der AMD Ryzen-4000er Serie, die ThinkBook 14 Gen 2 mit 14-Zoll-Display und Intel- oder AMD-Prozessoren sowie das ThinkBook 14s Gen 2, ein dünnes, leichtes 14-Zoll-Laptop mit Intel- oder AMD-CPU. Und auch die Anhänger des ThinkPad bekommen mit dem E14 und E15 Gen 2 die neuesten Intel Core Prozessoren der 11. Generation in gewohnt traditioneller Bauart angeboten.

Die Preise für die AMD-Modelle beginnen bei 649 Euro, mit Intel CPUs ist das ThinkBook ab 699 Euro erhältlich. Während die Intel-Modelle bereits ab Oktober ausgeliefert werden sollen, nennt Lenovo für die AMD-Produkte Ende 2020 als Termin. Die neue ThinkPad E-Reihe wird wohl erst im Januar 2021 für 789 Euro aufwärts lieferbar sein. Das ThinkBook 14s Yoga soll noch diesen Monat ab 939 Euro verfügbar sein und der Monitor ThinkVision T27hv-20 voraussichtlich ab Januar 2021 zu einem Startpreis von 419 Euro verkauft werden. Alle Preise sind unverbindliche Empfehlungen inklusive Steuer.