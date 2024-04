Da hybride Arbeitsszenarien weiter zunehmen, stehen Unternehmen vor der Herausforderung einer intelligenten Gestaltung von Besprechungsräumen. Das Lenovo ThinkSmart Tiny Kit und das ThinkPad Universal USB-C Smart Dock in der ThinkSmart Edition sollen die digitale Zusammenarbeit vorantreiben und gleichzeitig IT-Managern die Vorteile von verwalteten Meeting-Räumen aufzeigen.

Das ThinkSmart Tiny Kit

Das Tiny Kit umfasst den Lenovo ThinkCentre M70q Gen 4 und den ThinkSmart Controller, die zusammen mit einem einzigen Front-of-Room-Display und externem Audio/Video ein Microsoft Teams-Meeting ermöglichen sollen. Ein dazu passender ThinkSmart USB HDMI Capture Dongle wird Lenovo zu einem späteren Zeitpunkt anbieten. Lenovo empfiehlt die Lösung für Kunden, die den Umstieg von BYOD-Meetings auf Microsoft Teams Rooms mit möglichst wenig Aufwand suchen.

Mit dem ThinkSmart Tiny Kit können die Funktionen von Microsoft Teams Rooms wie One-Touch Join und Front Row genutzt werden. Ebenso können zertifizierte Peripheriegeräte, wie die ThinkSmart Bar 180 und die ThinkSmart Cam, hinzugefügt werden, um das Raumerlebnis zu optimieren. Für weitere Funktionen in Microsoft Teams Rooms bietet Lenovo eine Reihe zertifizierter Geräte wie ThinkSmart Hub, ThinkSmart One und ThinkSmart Core an.

Über die Konsole ThinkSmart Manager können IT-Teams ihre Lenovo ThinkSmart Geräte über eine einzige Schnittstelle einsetzen, überwachen und etwaige Fehler beheben, unabhängig vom Zustand oder Standort der Geräte. Damit ist es möglich den Raumstatus zu überprüfen, neue Geräte und neue Benutzer hinzuzufügen sowie alle aktiven Benutzer anzuzeigen, nach Updates zu suchen oder ein Gerät neu zu starten. Zudem erkennt ThinkSmart Manager Probleme automatisch und informiert IT-Mitarbeiter bei kritischen Problemen in Echtzeit.

ThinkPad Universal USB-C Smart Dock - ThinkSmart Edition (ThinkSmart Dock)

Das ThinkSmart Dock ist als Einstiegslösung für Unternehmen vorgesehen, welche die Raumnutzung und andere Analysedaten für zukünftige Investitionen erfassen und gleichzeitig die Interoperabilität und Flexibilität eines BYOD-Raums beibehalten möchten. Über ein einziges Kabel können die Benutzer sich in professioneller Konferenzraumqualität an vorhandene Bildschirme, LFDs und Konferenzsysteme anschließen. Ein innovatives Kabelmanagementsystem schützt vor Wirrwarr und versehentlichem Herausziehen, so Lenovo.

Der vorinstallierte ThinkSmart Manager Basic hilft IT-Administratoren dabei, die Funktionen eines verwalteten Raums zu realisieren. Neben einer Vielzahl von Anschlüssen, Plug-and-Play-Funktionen und der Schnellladefunktionen, hat das ThinkPad Universal USB-C Smart Dock genug Rechenleistung, um Firmware-Updates automatisch installieren zu können.

"Kunden sehen sich mit einer Reihe von Optionen konfrontiert, wenn sie die richtigen Technologien einsetzen wollen, um Besprechungsräume für die heutige Welt des hybriden Arbeitens und der verteilten Teams einzurichten und aufzurüsten", sagt Shannon MacKay, General Manager of Worldwide Smart Collaboration Business bei Lenovo. "Das ThinkSmart Tiny Kit und das ThinkSmart Dock sind Einstiegslösungen, um Besprechungsräume in bessere Audio-/Video-Erlebnisse zu verwandeln und gleichzeitig die Backend-Verwaltung für den IT-Support zu verbessern."

Preise und Verfügbarkeiten

Das Lenovo ThinkSmart Tiny Kit soll ab der zweiten Hälfte 2024 zu einem Preis von 999 Euro verfügbar sein. Das "Lenovo ThinkPad Universal USB-C Smart Dock - ThinkSmart Edition" kommt laut Hersteller ebenfalls in der zweiten Hälfte 2024 und kostet 349 Euro. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen exklusive Mehrwertsteuer. Weitere Informationen über bereits verfügbare Lösungen bietet Lenovo unter diesem Link.