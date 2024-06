Es ist ja bereits einige Wochen her, dass die Channel Excellence Awards von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Context verliehen worden sind. Die ChannelPartner-Redaktion nimmt sich aber nochmals jede Kategorie vor, um zusammen mit den Context-Experten genauer in die Bewertungen zu schauen.

Die Kategorie "Mobile Clients" umfasst mobile Endgeräte wie. Notebooks, Ultramobiles, Convertibles sowie Smartphones und Tablets. Dominiert wird der Bereich durch die großen Notebook-Hersteller. Umso erstaunlicher ist es, dass es Extra Computer auf den dritten Rang geschafft hat. Der regionale Hersteller mit eigener Produktion im schwäbischen Giengen-Sachsenhausen konnte sich hinter Lenovo und HP noch vor Dell und Acer schieben.

Herausragende Leistung bei Produktperformance

Mit Apple auf Platz sechs und Samsung auf Platz sieben platzieren sich die ersten Hersteller, die auch Smartphones im Portfolio haben. Da die Smartphones aus dem Lenovo-Konzern unter dem Markennamen Motorola vermarktet werden, werden sie auch gesondert betrachten. Motorola konnte aber nicht die notwendige Fallzahl von mindestens 50 Bewertungen erreichen, um es ins Ranking zu schaffen. Dasselbe gilt auch für alle anderen Smartphone-Marken.

Motorola-Mutterkonzern Lenovo konnte hingegen in der Komplettkategorie Mobile Clients den ersten Platz nicht nur verteidigen, sondern die Spitzenposition gegenüber dem Vorjahr noch ausbauen: "Ausschlaggebend für den Sieg war die herausragende Leistung bei der Produktperformance, bei der Lenovo mit außerordentlich großem Abstand aus dem Verfolgerfeld heraussticht", analysiert Amanuel Dag, Country Director DACH bei Context. Die anderen Kriterien bewegten sich hingegen auf dem Level der Mitbewerber. HP bescheinigt Dag ein "gleichbleibend hohes Niveau".

Channel Excellence Award 1. Lenovo (1) Preferred Vendor 2. HP (3) 3. Extra Computer (-) 4. Dell (4) 5. Acer (6) 6. Apple (5) 7. Samsung (7) 8. Microsoft (8) 9. Asus (9)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Die aktuelle Umfrage für die kommenden Channel Excellence Awards läuft übrigens noch wenige Tage. Unser Marktforschungspartner Context und wir benötigen Eure Mithilfe bei der Suche nach den besten Distributoren und Hersteller im Channel. Bitte beteiligt Euch deshalb noch bis 24. Juni 2024 unter https://survey.alchemer.com/s3/7736511/71d7890f37eb.

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3617554. Die schönsten Fotos der Gala im GOP Varieté-Theater in München sowie ein Video mit den Highlights haben wir unter www.channelpartner.de/a/party-hoechstleistungen-der-channel-stars,3617626 bereitgestellt. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3616088.