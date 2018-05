Am 2. November 2017 haben Fujitsu Limited, die Lenovo Group Limited und die Development Bank of Japan (DBJ) eine strategische Zusammenarbeit in Form eines Joint Ventures angekündigt (ChannelPartner berichtete). Dieses Gemeinschaftsunternehmen, die Fujitsu Client Computing Limited (FCCL), hat ihre Tätigkeit am 2. Mai 2018 offiziell begonnen.

Die Lenovo Group Limited besitzt die absolute Mehrheit von 51 Prozent der Anteile an der neuen Company. Fujitsu Limited gehören 44 Prozent und der Development Bank of Japan die restlichen fünf Prozent. Der Stammsitz von FCCL befindet sich in der Stadt Kawasaki bei Tokio. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 1.060 Mitarbeiter.

Louis Dreher, Senior Director Channel Sales Central Europe bei Fujitsu, kommentiert die Zusammenarbeit mit Lenovo mit den folgende Worten: "Wir werden weiterhin ein eigenständiges, qualitativ hochwertiges, innovatives und verlässliches PC-Portfolio unter der Fujitsu-Marke anbieten und zusätzlich von einer gestärkten Wettbewerbsfähigkeit profitieren. Darüber hinaus werden wir auch künftig die Vorteile von Planung und Produktion in Deutschland bieten und dadurch noch besseren Nutzen aus unseren Kapazitäten in Forschung und Entwicklung und unseren modernen Fertigungsmöglichkeiten in Augsburg ziehen können. Fujitsu wird Eigentümerin der Produktionsstätte in Augsburg bleiben." Das bedeutet, dass das Werk in Augsburg in Auftrag von FCCL Endgeräte fertigen wird.

Vera Schneevoigt, Senior Vice President, Product Supply Operations bei Fujitsu, äußert sich ebenfalls zur Zukunft des Fujitsu-Werks in Augsburg: "Jetzt, nach dem finalen Abschluss des Joint Ventures mit Lenovo, wird das Geschäft aus operativer Sicht wie gewohnt weitergeführt. Fujitsu wird die Forschung und Entwicklung sowie die Fertigung für das neue Joint Venture in Augsburg, in einer der modernsten Fertigungsstätten der Welt, fortsetzen. Unsere Kunden profitieren weiterhin von unserem langjährigen Engagement in der Entwicklung innovativer Geräte. Auch die Ansprechpartner bleiben die Gleichen."

Fujtsus Two-Tier-Channel-Konzept mit Distribution soll auch bei FCCL in Kraft treten. Konkret bedeutet dies, dass Fujitus Select Partner Programm auch für den Vertrieb von Endgeräten seine Gültigkeit beibehält.