Das neue ThinkPad X13s wurde von Lenovo in Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. und Microsoft entwickelt. Es ist das weltweit erste Notebook mit Snapdragon 8cx Gen 3 als Rechenplattform und Windows 11 Pro. Schlank, leicht und lüfterlos zeigt es die nächste Stufe einer geräuschlosen, stets aktiven und vernetzten PC-Generation. Die beinahe unglaubliche Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden, KI-Unterstützung und erweiterte 5G-Konnektivität mit mmWave sowie das Microsoft App Assure-Programm sorgen für mobile Produktivität und Sicherheit.

Mobilität und Kommunikation

Außendienst- und Hybridarbeiter werden das nur 1,06 kg leichte Notebook zu schätzen wissen. Tagelange Unabhängigkeit von der Steckdose und Verbindungen mit Wi-Fi 6E, einem öffentlichen Hotspot, LTE, 5G mmWave oder sub6 Wireless WAN sichern die Konnektivität für unterwegs. Das ThinkPad X13s verfügt über eine 5-Megapixel-Kamera mit KI-basierter automatischer Bildausrichtung, optional mit Infrarotkamera. Ein Triple-Array-Mikrofon unterstützt die Geräuschunterdrückung bei Konferenzen.

Mit der Snapdragon 8cx Gen 3-Rechenplattform hält auch der optionale Computer Vision-Prozessor Einzug, mit Verbesserungen wie eine intelligente Erkennung menschlicher Anwesenheit, bequemere Benutzerauthentifizierung, mehr Sicherheit, besserer Datenschutz oder optimierte Energieeinsparung durch automatisches Ausschalten oder Dimmen des Displays, wenn der Benutzer anderweitig beschäftigt ist. Das CPU-System in 5nm-Technologie wurde für den Einsatz in hochwertigen, wirklich mobilen Windows-PCs entwickelt und liefert Leistungssteigerungen auf Systemebene von bis zu 57 Prozent und bewältigt Multitasking bis zu 85 Prozent schneller.

Sicherheit von System und Apps

Lenovo, Qualcomm Technologies und Microsoft arbeiten im Rahmen des Microsoft App Assure-Programms mit führenden ISVs zusammen, um die native Kompatibilität und Nutzung von geschäftskritischen Anwendungen zu verbessern. Die verbesserte x64-Emulation in Windows 11 optimiert Legacy-Anwendungen und ermöglicht Softwareentwicklern die schrittweise Umstellung von Anwendungen auf den nativen Betrieb mit ARM64EC Application Binary Interface (ABI).

Die im ThinkPad X13s integrierte ThinkShield End-to-End-Sicherheitsplattform wird durch den im Snapdragon 8cx Gen 3 enthaltenen Layered Secure Boot ergänzt. Die Microsoft Pluton-Architektur, die auf der Qualcomm Secure Processing Unit implementiert ist, sorgt für den Chip-to-Cloud-Schutz von Benutzeridentität, Daten und Anwendungen.

Verbesserte Ökobilanz

Lenovo reduziert mit dem ThinkPad X13s den CO²-Ausstoß und nutzt etwa zertifiziertes, recyceltes Magnesium, PCC-Kunststoff in der Abdeckung des Akkus und im Akkurahmen sowie recycelbare Verpackungen. Die Herstellung im Niedrigtemperatur-Lötverfahren reduziert den Kohlendioxidausstoß um bis zu 35 Prozent. Stromsparende 13,3-Zoll-Displays tragen zur Senkung des Energieverbrauchs bei.

"Das ThinkPad X13s wird Unternehmens-PCs revolutionieren, denn es bietet sofort einsatzbereite Sicherheit, blitzschnelle Konnektivität und immersive Videokonferenz- und Kollaborationserlebnisse, die durch KI-Technologie unterstützt werden", erklärt Miguel Nunes, VP Product Management bei Qualcomm Technologies. "Wir sind stolz darauf, mit Lenovo und Microsoft zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation von Unternehmens-PCs für hybrides Arbeiten voranzutreiben, die die Produktivität steigern und gleichzeitig dabei helfen, die Geräteflotte des Unternehmens von praktisch überall aus zu schützen und zu verwalten."

"Dank unserer Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies und Microsoft freuen wir uns, eine neue Generation von Geräten für den ortsunabhängigen Einsatz auf den Markt zu bringen, die die Flexibilität, Mobilität und Sicherheit bieten, die Unternehmenskunden benötigen", sagt Jerry Paradise, VP Global Commercial Product & Portfolio bei Lenovo Inc. "Das ThinkPad X13s verspricht, die Angst vor leerem Akku zu beenden und die Nutzer mit KI-beschleunigten Kollaborationserlebnissen und hyperschneller Konnektivität zu begeistern, egal wo sie sich gerade befinden."

"Wir sind stolz darauf, die Microsoft Pluton Sicherheitsarchitektur in die Snapdragon 8cx Gen 3 Compute-Plattform des ThinkPad X13s integriert zu haben", so David Weston, Direktor für Unternehmens- und IS-Sicherheit bei Microsoft. "Diese Integration bietet noch mehr Sicherheit für Identitäten, Daten und Anwendungen auf Windows 11 PCs."

Verfügbarkeit und Preise

Erscheinungstermin für das Lenovo ThinkPad X13s soll im Mai 2022 sein. Dann kann es ab 1.399 Euro plus Steuer in der günstigsten Version erworben werden. Mehr dazu und zu weiteren Lenovo-Neuerscheinungen zur MWC in Barcelona findet sich hier.