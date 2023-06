Das neue Partnerprogramm "Lenovo 360" hatte der chinesische Hersteller den Partnern bereits im vergangenen Jahr vorgestellt, doch erst im Frühjahr 2023 wurde "Lenovo 360" in die Tat umgesetzt. Nun konnten die Lenovo-Verantwortlichen auf dem Channel Kickoff '23 in Stuttgart über erste Erfahrungswerte sprechen.

So bietet das Partnerprogramm die Basis für ein ganzheitliches Geschäft mit Lenovo, über die klassischen PCs und Notebooks samt Zubehör, über Server, Storage und Data Center bis zu Lösungsgeschäft und Services. Bei Lenovo sieht man es als einen klaren Vorteil gegenüber dem Mitbewerb, in allen drei Geschäftsbereichen präsent zu sein und mit allen damit verbundenen Themen umgehen zu können. "Wir lieben unseren neuen Spielplatz, und wir können überall mitspielen", freut sich Oliver Rootsey, Sales Director for Intelligent Devices & Infrastructure Solutions.

Markenbekanntheit bei Data Center steigt

Bei der Marktmacht im PC-Segment, geriet in der Vergangenheit die Produkte und Lösungen aus dem Data-Center-Bereich gerne einmal ins Hintertreffen. Mirco Krebs, Vice Preseident und Managing Director DACH bei Lenovo, spricht angesichts des Images eines PC-Herstellers sogar von einem einstigen "Geheimnis, dass wir Data-Center-Produkte haben". Doch dieses Geheimnis ist mittlerweile gelüftet: Laut Krebs steigt die Markenbekanntheit von Lenovo nun auch in diesem Bereich rapide. "Wir hatten ein cooles Geschäftsjahr", bekräftigt Dieter Stehle, General Manager Lenovo Infrastructure Solution Group DACH.

Eine weitere Baustelle im Produkt- und Markenmix ist nach wie vor Motorola. Bereits 2014 erwarb Lenovo die Smartphone-Sparte von Google, doch bisher tut man sich bei Lenovo schwer, das Mobilfunkgeschäft in die bestehenden Partnerstrukturen zu integrieren. Auch hier soll Lenovo 360 Abhilfe schaffen und Partner dazu animieren, ihren Kunden auch Smartphones anzubieten. Dabei sollen auch die passenden Produkte helfen: Das ThinkPhone by Motorola soll an den großen Erfolg der ThinkPads aus dem Notebook-Segment anknüpfen. So können Partner bereit jetzt auf Thinkphones auf dem Lenovo-Bid-Portal für Projekte zugreifen. Laut Sales Director Rootsey sollen auch bald die Umsätze auf den Partnerstatus angerechnet werden.

Durchwachsene Jahreszahlen

Die just zur Partnerkonferenz veröffentlichten Jahreszahlen des Konzerns zeigen, dass der Gesamtumsatz um 14 Prozent auf insgesamt rund 62 Milliarden Dollar zurückgegangen ist. Dies ist vor allem dem schwachen PC-Geschäft geschuldet, dass immer noch den Löwenanteil des Lenovo-Umsatzes ausmacht. Die Rekordergebnisse der Infrastructure Solutions Group (ISG) mit einem Umsatzwachstum von 37 Prozent sowie der Solutions and Services Group (SSG) mit einem Plus von 22 Prozent konnten zwar den Verlust der Intelligent Devices Group (IDG) nicht kompensieren, aber abmildern.



Lenovo hat sich für den Channel Kickoff '23 die Wagenhallen in Stuttgart ausgesucht. Wo früher Lokomotiven und danach Busse gewartet und repariert wurden, finden die rund 400 Gäste locker Platz.

Andre Rolski und Frank Kwasnitza (beide Lenovo) gehen gut gelaunt in den Channel Kickoff.

Das Lenovo-Team hat sich voll ins Zeug gelegt, um den Partnern einen informativen und unterhaltsamen Tag zu bieten.

Im Auditorium gibt es die wichtigsten Eckpunkte zur Unternehmens- und Partnerstrategie.

Nach getaner Arbeit wartet schon das Catering-Team der Wagenhallen auf die hungrigen und durstigen Gäste.

Andreas De Matteis und Jacob Bradford (beide Macle) genießen die Abendsonne auf dem Freigelände der Wagenhallen.

Christoph Klaar und René Vennes (beide Office Partner) haben den weiten Weg aus dem Münsterland auf sich genommen.

Gastgeber Eric Trauzettel (3. v.l., Lenovo) mit vorbildlicher Betreuung seiner Gäste Stefan Botzet, Markus Blesius und Astrid Christ (alle SoftExpress).

An der Bar gibt es stets Nachschub an kühlen Getränken.

Björn Kaun (Lenovo) mit Andro Jendrike (Synaxon).

Stützen des Lenovo-Client-Geschäfts: Bastian Wunderow (Wunderow IT) und Dominik Wessels (Ricoh).

Emanuel Fahs und Evelyn Bauer vom Leipziger Education-Spezialisten Netzwert haben sich umgehört, was Lenovo in Sachen Bildung zu bieten hat.

Katharina Graber (100zehn) und Hermann Otto (WBS IT-Service).

Die Distribution im Fokus: Michael Zimmermann (links, Zimmermann Electronic Vertriebs GmbH) und Max Gasser (Gasser GmbH) haben Alexander Bruchhage und Jürgen Brumbauer (beide Also) in die Mitte genommen.

Oliver Rootsey (Mitte) und Matthias Probst (rechts, beide Lenovo) bedanken sich bei Herbert Schreiber (Intel) für die Unterstützung beim Channel Kickoff '23.

Die Strategen Jens Winter (Lenovo) und Khaled Thaler (Computacenter) haben sich einen strategisch günstigen Platz an der Bar gesichert.

Moderator Amiaz Habtu, Event-Organisatorin und Marketing-Chefin Maya Panconcelli-Calzia sowie Vertriebschef Oliver Rootsey haben eine gelungene Partnerveranstaltung auf die Beine gestellt.

Doch auch im PC-Geschäft geht es wieder aufwärts: So erwartet man bei Lenovo eine Rückkehr zum Wachstumskurs bereits im zweiten Halbjahr 2023. Bei allen Marktschwankungen der letzten Jahre mit Lieferschwierigkeiten aber auch Überkapazitäten bereiteten Hersteller und Partner erhebliche Probleme. "Das Lieferzeitenthema gibt es nicht mehr", verspricht DACH-Chef Krebs. Man habe zudem Überbestände abgebaut und sei nun wieder auf einem Niveau wie vor der Pandemie. "Wir gehen nun vom Verteilen wieder zur Akquise über", kündigt er an. Krebs appelliert damit auch an die Partner, neue Produkte und neue Lösungen bei sowohl bei bestehenden Kunden anzusprechen als auch damit neue Kunden zu gewinnen.

