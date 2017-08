Die Lenovo Mobile Business Group kündigt die Ernennung von Alex Moore als Marketing Director für die Region EMEA an. Alex Moore kommt von der Marketingagentur Catalyx in Genf und war dort zuletzt als Senior Consultant im Bereich Konsumgüter beschäftigt.

Alex Moore hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Verbraucher-Marketing. Der Master of Engineering startete seine Karriere nach seinem Studium bei Procter & Gamble, wo er über 13 Jahre verschiedene internationale leitende Positionen im Marketing, Vertrieb sowie Markenmanagement innehatte. Nach seinem Ausscheiden im Herbst 2015 war er als freier Berater tätig, bevor er Ende 2016 zu Catalyx wechselte.

In seiner neuen Position verantwortet Moore den Aufbau der Marke Motorola sowie die Aufwertung des Produktportfolios. Weiterhin soll das anhaltende Wachstum des Unternehmens in EMEA weiter ausgebaut werden. Er berichtet an Oliver Ebel, Vice President und General Manager EMEA der Lenovo Mobile Business Group.

"Wir sind bei Lenovo stark darauf fokussiert echte Innovationen und noch mehr kundenorientierte Produkte in hoher Geschwindigkeit zu liefern. Alex ist ein passionierter und innovativer Marketing-Profi, der einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Consumer-Bereich mitbringt. Er wird uns helfen, unsere Anstrengungen im Marketing in erfolgreiche Bahnen zu lenken", sagt EMEA-Chef Oliver Ebel.

"Das sind aufregende Zeiten, in denen ich Teil der Lenovo Mobile Business Group EMEA werde. Die Fähigkeiten der Firma, für Innovationen Grenzen außer Kraft zu setzen und Erwartungen zu übertreffen, rütteln die Smartphone-Branche gehörig durcheinander. Ich freue mich sehr darauf, diesem Team beizutreten und dabei zu helfen das Wachstum in der Region weiter auszubauen." (KEW)