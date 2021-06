Um eine Balance zwischen der Fortsetzung der Remote-Arbeit und der Rückkehr ins Büro zu schaffen, bringt Lenovo die nächste Generation seiner mobilen Workstations ThinkPad P1, ThinkPad P15 und ThinkPad P17 auf den Markt. Sie sind jeweils mit Intel Core- und Xeon-Mobil-CPUs der 11. Generation, der neuesten Nvidia-GPU-Architektur bis hin zu einer Nvidia RTX A5000-GPU und unterstützen PCIe Gen 4-SSDs.

Future of Work

Der Wandel am Arbeitsplatz treibt immer mehr Anwender zu mobilen und flexiblen Lösungen. Die Lenovo-Studie "Future of Work and Digital Transformation" ergab, dass weltweit 70 Prozent eine höhere Arbeitszufriedenheit bestätigen und 56 Prozent sich zu Hause produktiver fühlen. Die Möglichkeit, von jedem beliebigen Ort aus zu arbeiten und gleichzeitig Zugriff auf Anwendungen und leistungsstarke Computerressourcen zu haben, sei dabei entscheidend.

Da 83 Prozent der befragten globalen IT-Entscheider und Management-Teams erwarten, dass nach der Pandemie mindestens die Hälfte der Zeit dezentral gearbeitet wird, bieten die neuesten mobilen Workstations von Lenovo in Verbindung mit dem neuen professionellen Display und Dock das ideale Setup, um die laufenden Anforderungen einer hybriden Arbeitsumgebung zu erfüllen.

Zahlreiche Verbesserungen

„Da mobile Workstations für unsere Endanwender eine ganz neue Bedeutung erlangt haben, haben wir das ThinkPad P1 Gen 4 stark verbessert, um so viel Leistung wie technisch möglich in dieses dünne und leichte Gehäuse zu bringen. Dies ist uns gelungen, indem wir die thermischen Kühlungsmöglichkeiten mit einer Vapor Chamber zusätzlich zu den traditionellen Heatpipes deutlich verbessert haben", sagt Rob Herman, VP und GM, Worldwide Workstation & Client AI Business bei Lenovo. „Außerdem haben wir eine Tastatur entwickelt, die eine Luftzufuhr durch versteckte Einlässe ermöglicht, um die Leistung von CPU und GPU zu maximieren. Es wurde kein Stein auf dem anderen gelassen, als wir dieses Gehäuse von Grund auf neu aufgebaut haben - unsere Kunden haben gesprochen und wir haben zugehört."

So sind auch das ThinkPad P1, das P15 und das P17 ISV-zertifiziert und auf MIL-Standards getestet, um Benutzern zuverlässige Geräte, anbieten zu können. Zum Trio mobiler Workstations empfiehlt Lenovo Monitor und Dockingstation für die Komplettlösung einer modernen Arbeitsumgebung. Der ThinkVision P34w-20, als Monitor auf professionellem Niveau, und das ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock für Komfort und Anschlussvielfalt, perfektionieren den Arbeitsplatz.

Lenovos neues Topmodell

Das ThinkPad P1 wurde auf die typische Workstation-Klientel ausgerichtet: Content Creator, Architekten, Produktdesigner und Co. sollen mit der Leistung der mobilen Workstation ihre kreativen Visionen auch mobil umsetzen können. Ein komplett neues thermisches Design für mehr Kapazität und Leistung, sowie verbesserte Benutzerfreundlichkeit stehen hier auf dem Programm.

Sein schlankes Design behält das ThinkPad P1 auch mit seinen neuen Funktionen wie 5G, dem größeren 90 Wh-Akku, mehr Touchpad-Fläche, Videokonferenz-Kamera und ein Top-Lautsprechersystem mit Dolby Atmos bei. Das 16-Zoll-UHD+-Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10 soll mehr Bildschirmfläche im 15-Zoll-Formast bieten.

Auch professionelle Grafikunterstützung mit Nvidia RTX A5000-GPUs oder GeForce RTX 3080 ist bei der Neuauflage möglich, um Anwender Echtzeit-Rendering, Animation oder Visualisierungen zu ermöglichen. Das bestätigt auch Bob Pette, VP of Professional Visualization bei Nvidia: „Die mobilen Workstations der ThinkPad P-Serie von Lenovo werden von Nvidia RTX-Grafikprozessoren angetrieben und liefern leistungsstarke Grafiken und Echtzeit-Rendering, mit denen Mitarbeiter von überall aus zusammenarbeiten können."

Kraftvoll: ThinkPad P15 und P17

Für ein Höchstmaß an Leistung und Performance stehen auch die ThinkPad P15 und P17 von Lenovo. Die Zielgruppe Ingenieure, Designer und Entwickler erhalten ein Werkzeug für anspruchsvolle Renderings oder rechenintensiven Virtual- und Mixed-Reality-Simulationen. Auch für alle anderen leistungsintensiven Tätigkeiten, bieten diese beiden neuen mobilen Workstations die Konfigurierbarkeit und Vielseitigkeit, die professionelle Anwender benötigen.

Das ThinkPad P15 kommt mit einem 15,6-Zoll-UHD-OLED-Display, während das ThinkPad P17 ein 17,3-Zoll-Display mit Farbkalibrierung sein eigen nennt und damit die größte Arbeitsfläche einer mobilen Workstation von Lenovo bietet. Die neueste Generation dieser drei mobilen Workstations der ThinkPad P-Serie ist Nvidia Studio validiert. Das sichert problemlose Workflows problemlos mit ISV-Zertifizierungen aufrechterhalten und gleichzeitig den Studio-Treiber- und Verifizierungsprozess.

Großer Bildschirm für den Workstation-Arbeitsplatz

Lenovos 34-Zoll-Ultra-Wide-Curved ThinkVision P34w-20 verspricht ein erstklassiges visuelles Erlebnis und lebendige Bilder mit 99 Prozent sRGB-Farbkalibrierung Delta E<2 in der WQHD-Auflösung mit 3440 x 1440 Pixeln und einem weiten Blickwinkel. Das Seitenverhältnis von 21:9 sorgt für Platz bei Picture-by-Picture-Funktionen durch die gleichzeitige Anzeige von zwei verschiedenen Quellen. Die patentierte eKVM-Funktion ermöglicht schnelles Umschalten zwischen den Anwendungen zweier PCs.

Neben aktuellen ergonomischen Standards verfügt der Profi-Bildschirm über eine Ein-Kabel-Verbindung zu PCs und eine Docking-Hub-Funktion. Dank USB-C können Strom-, Daten-, Video- und Ethernet-Signale über den Monitor geleitet werden, wobei eine Ladeleistung von bis zu 100 Watt geboten wird. Die Lenovo ThinkColour Software kümmert sich um die Bildschirmeinstellung sowie die Verwaltung der Anschlüsse und Funktionen des P34w-20.

ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock

Die spezielle Dockingstation verfügt neben den üblichen Erweiterungen über ein 300 Watt starkes Netzteil, sodass nur noch ein leistungsstarker Universalanschluss benötigt wird, um kompatible mobile Workstations problemlos mit Strom zu versorgen und anzuschließen. Darüber hinaus ist das ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock eines der ersten kabelgebundenen Docks mit Intel AMT für Fernverwaltung.

Preise und Verfügbarkeiten

Das ThinkPad P15 wird bereits ab Ende Juli 2021 erhältlich sein, zu einem Startpreis von 1.749 Euro. Im August kommen die Versionen des ThinkPad P1 ab einem Startpreis von 2.099 Euro auf den Markt, ebenso das ThinkPad P17 ab 1.779 Euro und die ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock zu 341 Euro. Der ThinkVision P34w-20 wird voraussichtlich erst ab Q4 2021 lieferbar sein und steht mit 960 Euro in der Liste. Alle Preisangaben sind ohne Umsatzsteuer.

